“Nét duyên Chèo Hà thành” khai màn chương trình nghệ thuật định vị thương hiệu Hà Nội

ANTD.VN - Tối 24/7, tại Rạp Đại Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra mắt chương trình nghệ thuật “Nét duyên Chèo Hà thành” do Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng và biểu diễn.

“Nét duyên Chèo Hà thành” là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi các tác phẩm, chương trình nghệ thuật mang thương hiệu Hà Nội. Đồng thời, chương trình nhằm hướng tới xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô, phục vụ Nhân dân, quảng bá hình ảnh Hà Nội và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương của Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu Thành phố xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội, hướng tới biểu diễn thường xuyên, phục vụ Nhân dân và khách du lịch, từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Bà Lê Thị Ánh Mai phát biểu tại sự kiện.

“Nét duyên Chèo Hà thành” là chương trình mở đầu chuỗi các hoạt động này. Chương trình là sự kết hợp giữa tinh hoa nghệ thuật Chèo truyền thống với hơi thở của Hà Nội hôm nay, được dàn dựng theo hướng giữ gìn giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội bằng ngôn ngữ nghệ thuật Chèo, đồng thời từng bước xây dựng một sản phẩm biểu diễn định kỳ, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Với thời lượng khoảng 60 phút, chương trình đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật chèo truyền thống thông qua những trích đoạn kinh điển như “Thị Mầu lên chùa”, “Súy Vân giả dại”, “Lưu Bình - Dương Lễ”, “Phù thủy sợ ma”,… Thay vì trình diễn độc lập, các trích đoạn được kết nối thành một mạch sân khấu xuyên suốt, tạo nên tổng thể hài hòa, giàu cảm xúc, giúp người xem dễ dàng tiếp cận và cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật chèo.

Trích đoạn "Thị Mầu lên chùa", vở "Quan âm Thị Kính".

Mở màn chương trình là tiết mục múa hát “Vỡ nước” do NSƯT Hồng Nam, NSƯT Phương Mây cùng tập thể nghệ sĩ thể hiện. Tiếp đó, khán giả được gặp lại hình tượng Thị Mầu tinh nghịch, giàu sức sống qua trích đoạn “Thị Mầu lên chùa” với phần thể hiện của nghệ sĩ Thanh Huyền, Thúy Nga. Bên cạnh đó những thế múa quạt cơ bản đặc trưng của chèo, màn kết đầy ý nghĩa của vở “Lưu Bình - Dương Lễ”, những lớp diễn giàu cảm xúc trong “Súy Vân giả dại” và không khí hài hước của “Phù thủy sợ ma” cũng được các nghệ sĩ thể hiện trọn vẹn trên sân khấu.

Màn múa hát "Vỡ nước" do NSƯT Hồng Nam, NSƯT Phương Mây và tập thể trình diễn.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là việc tăng cường tính tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Bên cạnh việc thưởng thức các trích đoạn chèo nổi tiếng, người xem còn được tìm hiểu về các động tác múa, làn điệu, cách hóa thân nhân vật và những nét đặc sắc của loại hình sân khấu truyền thống. Cách tiếp cận này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa sân khấu và công chúng, đặc biệt phù hợp với khán giả trẻ, học sinh, sinh viên cũng như du khách lần đầu tiếp cận nghệ thuật chèo.

Trích màn kết vở “Lưu Bình Dương Lễ”.

Chương trình được dàn dựng bởi NSND Nguyễn Tiến Dũng trên kịch bản của NSND Thu Huyền. Bên cạnh đó, Ê-kíp sáng tạo còn có sự tham gia của NSND Hồng Phong (biên đạo múa), NSƯT Duy Hòa (âm nhạc), họa sĩ Ngô Thắng (mỹ thuật), Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương (lời dẫn), NSND Minh Thu (hướng dẫn hát truyền thống), nhạc sĩ Tất Trọng (chỉ huy dàn nhạc) cùng nhiều nghệ sĩ, cán bộ sáng tạo của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Trích màn “Súy Vân giả dại ”, vở "Kim Nham".

Dưới bàn tay dàn dựng của NSND Nguyễn Tiến Dũng, chương trình vẫn giữ nguyên tinh thần của chèo cổ nhưng được làm mới bằng nhịp điệu sân khấu hiện đại. Các lớp diễn được xử lý linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa yếu tố bi - hài, trữ tình - sôi động, tạo nên một hình thức biểu diễn cô đọng nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn giá trị nghệ thuật của chèo. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSƯT Hồng Nam, NSƯT Phương Mây cùng lớp diễn viên trẻ góp phần mang đến không gian biểu diễn sinh động, lan tỏa sức sống của nghệ thuật truyền thống đến nhiều thế hệ khán giả.

Sau chương trình mở màn này, chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục được giới thiệu tới công chúng với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Cụ thể, ngày 30/7, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long sẽ ra mắt chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” và ngày 10/8, Nhà hát Cải lương Hà Nội giới thiệu vở diễn “Người con gái Hà thành”. Trong tháng 9, Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ đưa vào biểu diễn thường xuyên tác phẩm “Những người con Hà Nội”, đồng thời Nhà hát Múa Rối Thăng Long cũng sẽ ra mắt chương trình nghệ thuật chất lượng cao mới.

Việc đầu tư xây dựng chuỗi chương trình nghệ thuật chất lượng cao góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm lan tỏa hình thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc, có khả năng khai thác lâu dài, phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, văn minh và hiện đại.