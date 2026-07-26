Đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội thắng lớn tại cuộc thi ẩm thực quốc tế GCCM 2026

Tại cuộc thi Global Culinary Challenge Malaysia 2026 diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội xuất sắc giành 14 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và 9 cúp vàng ở nhiều nội dung thi khác nhau. Cuộc thi Global Culinary Challenge Malaysia 2026 quy tụ hơn 1.000 đầu bếp đến từ nhiều quốc gia, tranh tài ở 19 hạng mục thuộc các nhóm nấu ăn nóng, nghệ thuật bánh và nghệ thuật điêu khắc thực phẩm. Cuộc thi được Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) chứng nhận và là một trong những sân chơi nghề nghiệp uy tín của giới đầu bếp quốc tế.

Đội tuyển do Chi hội Hội Đầu bếp Hà Nội tổ chức, quy tụ các đầu bếp đến từ nhiều câu lạc bộ chuyên môn như Bếp Á, Bếp Âu, Bếp Bánh và Điêu khắc rau củ quả. Các thành viên trong đội tuyển hoạt động tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp dịch vụ ẩm thực trên cả nước. Trong đó, ông Nguyễn Tuấn Quyết, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Hà Nội, giữ vai trò trưởng đoàn kiêm giám khảo khách mời và bà Đới Thị Ngọc Diệp, giám khảo Worldchefs, đảm nhận vị trí phó đoàn.

Ở nội dung cá nhân, đầu bếp Đỗ Thị Oanh giành huy chương vàng cùng cúp GCCM 2026 Most Outstanding Chef. Đồng thời, đầu bếp Phạm Xuân Tùng đoạt huy chương vàng và cúp vàng ở nội dung trưng bày điêu khắc rau, củ, quả và đầu bếp Bùi Minh Tuấn giành huy chương vàng và cúp Top 1 nội dung Asian Noodle Delight. Bên cạnh đó, đầu bếp Phạm Văn Đông giành huy chương vàng và cúp Top 2 ở cùng hạng mục. Hai đầu bếp Lê Quang Đạt và Nguyễn Hà Phương cũng lần lượt giành cúp vàng tại các nội dung điêu khắc rau củ và Pastry Pro Master Challenge.

Ở nội dung đồng đội, Team SA4 Team 1 gồm Phạm Văn Đông, Ngô Doãn Lệnh, Trần Văn Hào, Hoàng Minh Hoàng và Nguyễn An An giành 5 huy chương vàng cùng cúp Top 1 tại phần thi GCCM Global Café Catering Team Challenge. Team SE4 Team 2 với các thành viên Bùi Minh Tuấn, Đức Thế Nam, Đỗ Thị Oanh, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Vân Anh cũng giành 5 huy chương vàng và cúp Top 2 ở cùng phần thi.

Trong khi đó, Team A1 xuất sắc giành cúp vô địch GCCM Global United Cup Team Challenge Championship - Black Box Final, Team A2 giành hai huy chương đồng tại phần thi Three Chinese Style Assorted Dishes Challenge.



Team SA4 Team 2 giành 5 huy chương vàng và cúp Top 2 tại cùng phần thi GCCM Global Café Catering Team Challenge.

Team A1 với 4 huy chương bạc và 1 cúp vàng tại GCCM Malaysia 2026.

Chia sẻ sau cuộc thi, ông Nguyễn Tuấn Quyết cho biết điều khiến ông tự hào nhất là tinh thần đoàn kết của cả đội: “Điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là 37 tấm huy chương hay 9 chiếc cúp vàng, mà là tinh thần của cả tập thể, tinh thần mong muốn quảng bá ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới, nâng cao lá cờ đỏ sao vàng trên hành trình đến với GCCM Malaysia 2026”.

Ông Nguyễn Tuấn Quyết (ngồi đầu tiên bên phải) tại cuộc thị GCCM 2026.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quyết, phía sau mỗi phần thi là quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự đầu tư về thời gian, kỹ thuật và nguyên liệu của từng thành viên. Đặc biệt, các đầu bếp luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau, góp ý chuyên môn, hoàn thiện cách trình bày và động viên tinh thần trước giờ thi.

Bên cạnh thành công của Hội Đầu bếp Hà Nội, đội Vietnam Pastry Alliance (SPC - Vietnam Pastry Alliance) cũng để lại dấu ấn với lực lượng chỉ ba thành viên nhưng giành được 4 cúp, 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực toàn diện của đội ngũ đầu bếp Việt Nam trên các lĩnh vực từ bếp nóng, nghệ thuật bánh đến điêu khắc thực phẩm.

Thành tích tại GCCM 2026 cũng góp phần khẳng định ẩm thực là một trong những thế mạnh của du lịch Việt Nam. Những món ăn được giới thiệu và tôn vinh tại sân chơi quốc tế đã thể hiện kỹ thuật chế biến, sự sáng tạo và tính thẩm mỹ, lan tỏa câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Với 37 huy chương và 9 cúp vàng, Đội tuyển Hội Đầu bếp Hà Nội đã có một kỳ thi thành công, tiếp tục nâng cao vị thế của ẩm thực Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới.