Khang (Chillies) chính thức bước vào hành trình solo

ANTD.VN - Sau gần 9 năm được khán giả biết đến với vai trò ca/nhạc sĩ của Chillies, Trần Duy Khang chính thức mở ra chương mới trong sự nghiệp với dự án solo đầu tay. Nghệ sĩ phát hành ca khúc “Lam sao de quen” - sản phẩm mở đường cho EP “Ngoi mot minh”, dự kiến ra mắt vào ngày 13/8.

Việc lựa chọn nghệ danh "khang" viết thường cũng phản ánh tinh thần mà nghệ sĩ theo đuổi trong giai đoạn này. “Mình muốn bày tỏ sự ‘raw’ trong hình tượng nghệ sĩ và cả trong sản phẩm. Sẽ chỉ đơn giản là âm nhạc thuần tuý và ‘khang’ cũng chỉ là một cái tên để đại diện thôi, không phải là một concept đao to búa lớn. Như vậy sẽ phù hợp với mình hơn” - khang chia sẻ.

Trần Duy Khang lựa chon nghệ danh là "khang" viết thường phản ánh tinh thần mà nghệ sĩ theo đuổi

Chia sẻ về quyết định bắt đầu hành trình solo, khang cho biết đây là thời điểm anh muốn giới thiệu những sáng tác mà bản thân có thể tự chủ toàn bộ quá trình sản xuất, đồng thời gìn giữ trọn vẹn cái tôi trong nghệ thuật. Theo nghệ sĩ, Chillies đã có một hành trình thành công và bền vững, vì vậy anh mong muốn thử sức với những dự án cá nhân như một bước đi mới trên con đường âm nhạc.

Ở hành trình solo, khang khẳng định màu sắc âm nhạc sẽ khác với Chillies. Anh xem đây là cơ hội để tự do thử nghiệm những thể loại bản thân đã mong muốn theo đuổi từ lâu. “Màu sắc của ‘khang’ sẽ không giống như Chillies. Mình sẽ tự do thử nghiệm những thể loại mà từ lâu mình mong muốn nhưng không phù hợp với ban nhạc. Sẽ có những điều mình chưa từng làm, tuy nhiên vẫn sẽ có những cảm giác quen thuộc để khán giả không cảm thấy quá lạ lẫm” - nghệ sĩ bày tỏ.

Đồng thời, khang cũng khẳng định việc phát triển sự nghiệp cá nhân không đồng nghĩa với việc rời khỏi Chillies. Anh cho biết vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng ban nhạc trong các kế hoạch chung, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ các thành viên khi theo đuổi những mục tiêu cá nhân mới.

“EP "Ngoi mot minh" là tập hợp những bài hát khang đã ngồi một mình rất lâu để sáng tạo, sản xuất và nghiền ngẫm. Đây cũng là những câu chuyện mang yếu tố ‘cô đơn’ mà khang đã trải nghiệm và tiếp nhận. Mình hy vọng khán giả sẽ phần nào đồng cảm được với những hình ảnh mà mình diễn tả trong EP và mình cũng rất vui khi đồng hành cùng với sự ‘cô đơn’ của khán giả”. khang chia sẻ.

Về âm nhạc, "Ngoi mot minh" đánh dấu sự tập trung rõ nét hơn vào dòng R&B Pop. Dù không phải lần đầu thử sức với thể loại này, khang cho biết đây là lần anh cảm thấy hài lòng nhất với những gì mình thực hiện.

Tuy phát triển solo nhưng khang vẫn tiếp tục hoạt động và phát triển cùng ban nhạc Chillies

Được lựa chọn là ca khúc mở đường cho EP, "Lam sao de quen" mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, kể về nỗi nhớ sau một cuộc chia ly, khi một người vẫn chưa thể bước qua những ký ức cũ. Thay vì khai thác sự bi lụy, ca khúc lựa chọn cách kể tích cực và nhẹ nhàng hơn, với những chi tiết đời thường giúp câu chuyện trở nên gần gũi và dễ đồng cảm. Theo khang, đây cũng là ca khúc có giai điệu dễ tiếp cận nhất trong EP, đồng thời sở hữu chất liệu âm nhạc tươi mới để khán giả từng bước làm quen với màu sắc mới của anh.

Sau EP đầu tay, khang cho biết sẽ tiếp tục song song phát triển các dự án cá nhân và sáng tác cho Chillies. Anh tiết lộ ban nhạc đang lên kế hoạch cho album mới trong tương lai gần, và có thể sẽ thực hiện tour diễn đã được các thành viên ấp ủ từ lâu.