Khai mạc triển lãm ảnh "Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan-Việt Nam"

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam (6/8/1976-6/8/2026), Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề "Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan-Việt Nam". Triển lãm đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 24/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu những bức ảnh tuyển chọn từ Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, góp phần tái hiện hành trình phát triển đầy dấu ấn của quan hệ song phương Việt Nam - Thái Lan trong suốt năm thập kỷ qua. Mỗi bức ảnh không chỉ phản ánh những thành tựu nổi bật trong quan hệ ngoại giao mà còn khắc họa tình hữu nghị gắn bó, bền vững giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm

Triển lãm đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước: Từ thời khắc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976; chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tháng 9/1978 – chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan; đến các chuyến thăm cấp cao, những văn kiện hợp tác quan trọng và các sự kiện nổi bật đánh dấu sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ song phương.

Bà Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu những hình ảnh về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào cuối tháng 5/2026 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào tháng 6/2026 – hai sự kiện tiếp tục mở ra những triển vọng hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Phần lớn những khoảnh khắc này được các thế hệ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại một cách chân thực và giàu giá trị tư liệu.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho biết, có những bức ảnh ghi lại các sự kiện lịch sử như các chuyến thăm cấp Nhà nước, các cuộc gặp chính thức, những thỏa thuận mang tính bước ngoặt và những dấu mốc góp phần củng cố nền tảng hợp tác song phương. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng không kém phần ý nghĩa: Một nụ cười sẻ chia, một cái bắt tay nồng ấm, những nghệ sỹ cùng sáng tạo hay các doanh nghiệp cùng xây dựng những mối quan hệ hợp tác mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Tất cả những hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta rằng ngoại giao không chỉ được kiến tạo bởi các chính phủ. Ngoại giao còn nảy nở từ những kết nối thường ngày giữa con người với con người. Ngoại giao sống trong những lớp học nơi sinh viên học ngôn ngữ của nhau, trong tinh thần khởi nghiệp tạo nên những cơ hội mới, trong các hoạt động giao lưu văn hóa giúp tăng cường sự thấu hiểu, và trong vô vàn nghĩa cử hữu nghị đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.

Đại sứ nhấn mạnh rằng triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, mà còn hướng tới tương lai với nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn là những người láng giềng và những người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy.

Các bức ảnh tư liệu góp phần tái hiện hành trình phát triển đầy dấu ấn của quan hệ song phương Việt Nam - Thái Lan trong suốt 5 thập kỷ qua

Cùng chung cảm xúc đó, bà Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho hay trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, Ban Tổ chức rất xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao; các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế ngay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện ngày càng bền chặt giữa hai nước.

Triển lãm kéo dài đến hết 30/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.