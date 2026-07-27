TikToker Phạm Ngọc Dũng lan tỏa mô hình xe hút đinh, góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông

ANTD.VN - Không chỉ dừng ở những video triệu lượt xem trên mạng xã hội, TikToker Phạm Ngọc Dũng còn lựa chọn đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng. Mới đây, 3 chiếc xe hút đinh được đưa vào vận hành tại xã An Phước (Đồng Nai) với kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ tai nạn giao thông và xây dựng những tuyến đường an toàn hơn cho người dân.

Vừa qua, tại khuôn viên trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Phước (Đồng Nai) trở nên nhộn nhịp khi đoàn viên, thanh niên địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" toàn quốc lần thứ II năm 2026. Bên cạnh hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây và chỉnh trang cảnh quan, mô hình "Xe hút đinh" thu hút sự quan tâm của nhiều người tham dự.

3 chiếc xe chuyên dụng được Đoàn Thanh niên xã đưa vào vận hành trên các tuyến đường với nhiệm vụ thu gom đinh, mảnh kim loại và vật sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường. Đây là những vật thể nhỏ nhưng có thể gây thủng lốp, làm mất lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Theo TikToker Phạm Ngọc Dũng, mô hình xe hút đinh giúp cho người dân tham gia giao thông an toàn hơn mỗi ngày.

Theo đại diện Ban tổ chức, mô hình hướng đến xây dựng các tuyến đường "Xanh - Sạch - An toàn", đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường và bảo đảm an toàn giao thông ngay từ những hành động nhỏ.

Đồng hành cùng chương trình là TikToker Phạm Ngọc Dũng (Dũng Bánh Mì). 3 chiếc xe hút đinh được đưa vào sử dụng với sự hỗ trợ kinh phí của anh, góp phần giúp địa phương triển khai mô hình một cách bài bản và duy trì hoạt động thường xuyên.

Khác với nhiều hoạt động thiện nguyện mang tính ngắn hạn, mô hình xe hút đinh được đánh giá có giá trị lâu dài bởi hiệu quả đến từ việc duy trì liên tục trên các tuyến đường. Mỗi chuyến xe vận hành có thể thu gom hàng chục chiếc đinh, ốc vít hay mảnh kim loại, góp phần giảm những sự cố không mong muốn đối với người đi xe máy, xe đạp và ô tô.

Phạm Ngọc Dũng nhận nhiều giấy khen vì những đóp góp tích cực cho xã hội

Đối với Phạm Ngọc Dũng, việc đồng hành cùng mô hình không đơn thuần là tài trợ một công trình thanh niên mà còn là mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Theo anh, mỗi chiếc đinh được thu gom cũng đồng nghĩa với việc giảm đi một nguy cơ tai nạn có thể xảy ra trên đường.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, TikToker Phạm Ngọc Dũng còn tham gia các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ bếp ăn miễn phí, trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ các nhóm cứu trợ tại địa phương. Việc tham gia mô hình xe hút đinh tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động hướng đến cộng đồng mà anh theo đuổi.