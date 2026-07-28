NTK - đạo diễn Nguyễn Lan Vy mang áo dài đến Hàn Quốc

ANTD.VN - Mới đây, trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến Du lịch tại Hàn Quốc của TP.Huế do ông Trần Hữu Thùy Giang – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế làm Trưởng đoàn đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu những giá trị đặc sắc của Cố đô đến với đối tác và bạn bè Hàn Quốc. Chương trình là cầu nối quan trọng nhằm tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường khách Hàn Quốc và nâng tầm thương hiệu du lịch Huế.

Trong số các đại diện của đoàn Việt Nam tham dự sự kiện xúc tiến tại Hàn Quốc lần này còn có sự xuất hiện của NTK Nguyễn Lan Vy - Phó chủ tịch Hiệp hội áo dài Việt Nam. Đối với các sự kiện mang tính kết nối, trao đổi giao lưu văn hoá và kích cầu du lịch địa phương thì đơn vị VKSTAR do NTK Nguyễn Lan Vy điều hành luôn được xem là đơn vị tiên phong chủ lực của TP Huế trong nhiều năm trở lại đây.

Đồng hành cùng đoàn xúc tiến, "Áo dài show" đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật áo dài đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp của di sản, văn hóa và bản sắc vùng đất cố đô, góp phần lan tỏa hình ảnh Huế – thành phố di sản, thanh lịch, giàu bản sắc và đầy sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Lần lượt 3 BST là: Huế Vàng son một thuở; Sắc màu di sản Việt Nam và Tinh hoa Việt Nam được trình diễn trước sự đón nhận và thích thú của các khách mời tham gia.

Không chỉ dừng lại ở vai trò thiết kế, hiện thực hoá những ý tưởng từ bản giấy đến từng được thêu mũi chỉ trên nền lụa, gấm thuần Việt để cho ra đời những BST áo dài tại sự kiện, Nguyễn Lan Vy còn đảm nhận thêm phần đạo diễn catwalk cho các người mẫu tại buổi công diễn chính thức để ra mắt bạn bè “xứ sở kim chi” trong chuyến công tác lần này.

“Đồ do tôi tâm huyết vẽ ra và thổi hồn cho nó, từ những con rồng, con phượng cho đến những áng mây, cánh sen… lay nhẹ theo tà áo khi người mẫu cất bước nên tôi luôn cố gắng mô phỏng sao cho người xem bên dưới nhìn lên sân khấu cũng thấy được hiệu ứng mọi thứ như đang chuyển động trên tà áo quê hương. Vì vậy, khi chỉ đạo trình diễn cho các bạn trẻ hiểu được tinh thần đó là điều không hề đơn giản.

Áo dài cần một dáng đi rất khác so với phần đông những buổi trình diễn thời trang xu hướng theo trend thường thấy. nhẹ, thanh thoát nhưng cũng cần một chút dứt khoát tuỳ thời điểm và vận dụng thêm một chút lực từ cánh tay, bàn tay, đầu gối trong lúc đi cả lúc tạo dáng… nhằm đẩy ra các chi tiết mang tính biểu tượng của BST và ý đồ của NTK cũng như thông điệp mà BTC muốn truyền tải về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam”, NTK Nguyễn Lan Vy chia sẻ.

BST "Huế: Vàng son một thuở" trên sân khấu sự kiện ở Hàn Quốc

Ngoài “góp vui” cho chương trình bằng những buổi trình diễn đầy mãn nhãn NTK Nguyễn Lan Vy cũng chia sẻ và trình bày nhiều dự án, ý kiến đầy thiết thực dựa trên cương vị của Phó chủ tịch Hiệp hội áo dài Việt Nam, một trong số đó chính là việc kết hợp biểu diễn “song áo” gồm áo dài truyền thống của Việt Nam và trang phục dân tộc hanbok của Hàn Quốc tại các lễ hội văn hoá sắp được diễn ra trong mùa cao điểm lễ hội cuối năm tại Huế.

Trước đó một tháng, NTK - đạo diễn Nguyễn Lan Vy cũng vinh dự được đại diện đoàn công tác của Đà Nẵng tham dự xúc tiến thương mại du lịch tại Seoul, Hàn Quốc. Chuyến đi một lần nữa đã hoàn thành vai trò kết nối và quảng bá hình ảnh quốc phục của nước nhà, nâng cao giá trị tinh hoa của dân tộc và tạo thêm nhiều cơ hội cho áo dài được “xuất ngoại”.

Thời gian gần đây, trên cương vị là Phó chủ tịch Hiệp hội áo dài Việt Nam NTK - đạo diễn Nguyễn Lan Vy thường xuyên tham dự các sự kiện liên quan đến áo dài mang tính chuyên môn cao nhằm nâng cao kiến thức của bản thân cũng như đẩy mạnh hoạt động vai trò của hiệp hội tại Việt Nam.