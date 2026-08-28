Hơn một giờ hỗ trợ tìm kiếm, đưa bé trai đi lạc trở về với gia đình

ANTD.VN - Sau giờ tan học, cháu Nguyễn Phạm Tiến Dũng (SN 2020), học sinh Trường Tiểu học Phúc Lợi, phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) không trở về nhà như thường lệ. Hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm trong lo lắng, gia đình đã vỡ òa khi đón được cháu trở về an toàn, với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội).

Khoảng 16h20 ngày 27-8, sau khi tan học, cháu Nguyễn Phạm Tiến Dũng (SN 2020, trú tại ngõ 321/64, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) không về nhà theo lịch trình. Nhận được thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phúc Lợi đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu.

Trong khoảng thời gian này, cán bộ, chiến sĩ phối hợp rà soát các khu vực, tuyến đường và địa điểm có khả năng cháu đã đi qua, đồng thời nắm thông tin để phục vụ việc tìm kiếm.

Với một em nhỏ sinh năm 2020, việc bất ngờ mất liên lạc sau giờ tan học khiến gia đình không khỏi hoang mang, lo lắng. Trong những trường hợp như vậy, việc nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và huy động các nguồn lực tìm kiếm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, các chiến sỹ Công an phường Phúc Lợi đã tìm thấy cháu Dũng an toàn.

Khoảnh khắc cháu bé trở về với người thân cũng là lúc những lo lắng, thấp thỏm của gia đình được giải tỏa. Dù thời gian tìm kiếm chỉ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, nhưng với người thân của một đứa trẻ, đó là khoảng thời gian dài với biết bao nỗi bất an.

Cháu bé trở về an toàn trong vòng tay cha mẹ

Sau khi sự việc kết thúc, gia đình cháu Nguyễn Phạm Tiến Dũng đã viết thư cảm ơn gửi Công an phường Phúc Lợi, ghi nhận sự hỗ trợ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình phối hợp tìm kiếm cháu.

Từ một vụ việc tưởng như nhỏ trong đời sống thường ngày, câu chuyện một em học sinh đi lạc sau giờ tan học thêm một lần cho thấy ý nghĩa của sự chủ động, trách nhiệm và gần dân của lực lượng Công an cơ sở. Với người dân, nhất là trong những thời điểm hoang mang, lo lắng nhất, sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp giải quyết vụ việc mà còn mang đến cảm giác an tâm, tin cậy.

Đối với lực lượng Công an phường Phúc Lợi, mỗi trường hợp người dân cần hỗ trợ, dù là một vụ việc lớn hay một em nhỏ đi lạc, đều là trách nhiệm cần được tiếp nhận và giải quyết với tinh thần nhanh chóng, tận tâm, vì sự bình yên và an toàn của nhân dân.