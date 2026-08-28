Nhiều năm chịu đựng vì bệnh “khó nói” một phụ nữ mang khối u vùng kín 20cm

ANTD.VN - Mang khối u gần 20cm suốt nhiều năm mà không điều trị, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng khối u chiếm gần như toàn bộ vùng âm hộ, thường xuyên chảy dịch, chảy máu.

Ekip phẫu thuật phải đối mặt với nhiều thách thức vì khối u quá lớn

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa thông tin về một ca bệnh ung thư âm hộ với khối u sùi rất lớn, kích thước khoảng 20 cm.

Theo BSCKII. Nguyễn Đức Long – Phó Trưởng khoa Ngoại Theo yêu cầu, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, người bệnh đã phát hiện bất thường từ nhiều năm trước. Khối u ban đầu nhỏ nhưng ngày càng phát triển. Hai người con đều làm ăn xa, người bệnh không muốn các con lo lắng nên lựa chọn giấu bệnh và âm thầm chịu đựng.

Đây cũng là một trong những vấn đề bác sĩ thường gặp khi thăm khám các bệnh lý ở vùng sinh dục nữ. Do tâm lý e ngại, xấu hổ hoặc cho rằng những bất thường ban đầu chưa nghiêm trọng, một số phụ nữ trì hoãn việc đi khám. Khi đau, chảy dịch, chảy máu hoặc khối u phát triển lớn gây ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt, bệnh mới được phát hiện.

“Vùng âm hộ là vị trí khá tế nhị nên nhiều người khi thấy bất thường thường có tâm lý ngại đi khám. Trường hợp này đặc biệt ở chỗ khối u đã phát triển rất lớn. Người bệnh đã chịu đựng trong thời gian dài, đến khi quá khó chịu, chảy dịch và chảy máu nhiều mới tới bệnh viện”, BSCKII. Nguyễn Đức Long chia sẻ.

Kích thước khối u khiến các bác sĩ đặc biệt lo ngại về khả năng xâm lấn những cơ quan quan trọng nằm sát vùng tổn thương.

BSCKII. Nguyễn Đức Long cho biết, với một khối u lớn ở vị trí này, điều ê-kíp quan tâm hàng đầu là mức độ xâm lấn vào niệu đạo, bàng quang và trực tràng. Nếu những cơ quan trên bị xâm lấn, phạm vi phẫu thuật có thể phải mở rộng đáng kể, ảnh hưởng lớn đến chức năng bài tiết cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.

“Khi khám ban đầu, điều tôi lo nhất là khối u đã xâm lấn rộng vào bàng quang hoặc trực tràng. Nếu xảy ra tình trạng đó, người bệnh có thể phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất lớn. May mắn kết quả thăm khám và cộng hưởng từ cho thấy tổn thương chủ yếu phát triển ra ngoài, vì vậy chúng tôi cố gắng cắt rộng tổn thương mà vẫn bảo tồn được các cơ quan quan trọng này”, BSCKII. Nguyễn Đức Long cho biết.

Tuy nhiên, kích thước và phạm vi tổn thương vẫn đặt ra một thách thức khác: khuyết hổng lớn sau khi cắt bỏ khối u. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu loại bỏ tổn thương, ê-kíp phẫu thuật phải đồng thời tính toán phương án sử dụng các vạt tại chỗ để che phủ khuyết hổng, tạo điều kiện cho quá trình liền thương và phục hồi sau mổ.

Nếu được phát hiện khi tổn thương còn nhỏ, phạm vi can thiệp có thể đơn giản hơn. Khi khối u đã phát triển tới kích thước lớn, phẫu thuật trở nên phức tạp hơn và quá trình chăm sóc, hồi phục sau mổ cũng nặng nề hơn đối với người bệnh.

Từ trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đặc biệt lưu ý phụ nữ không nên chủ quan hoặc trì hoãn thăm khám khi phát hiện những bất thường kéo dài ở vùng âm hộ.

Theo BSCKII. Nguyễn Đức Long, cũng như nhiều bệnh ung thư khác, việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình điều trị. Khi tổn thương được phát hiện ở giai đoạn sớm, việc điều trị thường thuận lợi hơn; ngược lại, để khối u phát triển quá lớn không chỉ gây khó khăn cho bác sĩ mà còn có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị và quá trình hồi phục của chính người bệnh.