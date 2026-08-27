Trả lại nụ cười cho nam thanh niên sau 7 năm liệt mặt

ANTD.VN - Sau 7 năm sống chung với liệt mặt sau phẫu thuật u não, chàng trai 26 tuổi ở Sơn La đã có thể cười tự nhiên, nhắm mắt chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống.

Bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật đã tìm lại nụ cười tự và sự tự tin

Ngày 27/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho nam thanh niên bị liệt mặt 7 năm, sau biến chứng của ca phẫu thuật u não.

Bệnh nhân N.P.N.( 26 tuổi, Sơn La) suốt 7 năm sống chung với tình trạng liệt mặt sau phẫu thuật u não. Bệnh nhân bị lệch miệng, một bên mắt luôn trong tình trạng mở kể cả khi ngủ.

Trước đó 7 năm, bệnh nhân được phẫu thuật khối u não lớn tại vùng góc cầu tiểu não. Ca phẫu thuật đã thành công trong việc lấy bỏ hoàn toàn khối u. Tuy nhiên, khối u nằm sát dây thần kinh số VII (dây thần kinh chi phối vận động cơ mặt) nên việc bóc tách gặp nhiều khó khăn. Biến chứng này cũng được tiên lượng trước ở những trường hợp có khối u kích thước lớn vùng góc cầu tiểu não.

Tình trạng liệt mặt không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, tâm lý mà người bệnh còn phải chịu nguy cơ tổn thương mắt do không thể nhắm kín mi mắt.

TS.BS Bùi Mai Anh, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết, bệnh nhân bị liệt mặt mạn tính kéo dài, các cơ mặt đã teo nhiều, khiến việc phục hồi trở nên đặc biệt khó khăn.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật phục hồi tình trạng liệt mặt bằng các kỹ thuật vi phẫu hiện đại. "Thay vì các phương pháp treo tĩnh truyền thống chỉ giúp khuôn mặt cân đối khi nghỉ ngơi, chúng tôi đã lựa chọn kỹ thuật chuyển vạt cơ chức năng có thần kinh đi kèm nhằm tái tạo vận động tự nhiên cho khuôn mặt”, TS.BS Bùi Mai Anh nói.

Trong lần phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ chuyển cơ chức năng để phục hồi vận động vùng miệng, đồng thời đặt thần kinh xuyên mặt nhằm chuẩn bị cho quá trình phục hồi vận động mắt.

Sau khoảng 3 tháng, người bệnh đã có dấu hiệu vận động cơ mặt bên liệt. Sau 9 tháng, người bệnh đã có thể cười cân xứng và chủ động.

Sau đó, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thứ hai chuyển cơ nhằm phục hồi chức năng nhắm mắt.

Sau khoảng 5-6 tháng tập phục hồi chức năng, từ tình trạng hở mi tới 5-6mm khi nhắm mắt, hiện nay người bệnh chỉ còn hở rất ít khoảng 1-2 mm khi nhắm nhẹ và có thể nhắm kín hoàn toàn khi chủ động dùng lực.

Việc phục hồi chức năng mắt giúp hạn chế nguy cơ khô giác mạc, giảm nguy cơ tổn thương bề mặt nhãn cầu và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người bệnh.

TS.BS Bùi Mai Anh cho biết, kỹ thuật phục hồi nụ cười cho bệnh nhân liệt mặt mạn tính là một kỹ thuật mới, được áp dụng lần đầu tại Việt Nam. Bệnh nhân này cũng là một trong những trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng kỹ thuật chuyển cơ vùng cổ để phục hồi vận động mi mắt.