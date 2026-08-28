Giữa ngày mưa bão, người lính cứu hỏa giúp cụ bà 96 tuổi trở về nhà

ANTD.VN - Ngày mưa bão, đường phố ngập nước, việc đi lại khó khăn, một cụ bà 96 tuổi đi lạc giữa lúc tuổi cao, sức yếu. Trong hoàn cảnh ấy, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã không quản ngại thời tiết, khẩn trương tìm kiếm, chăm sóc và đưa cụ trở về với gia đình an toàn.

Một việc làm bình dị nhưng đầy nghĩa tình, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Theo đó, ngày 27-8-2026, trong điều kiện thời tiết mưa bão, nhiều tuyến đường ngập nước, việc di chuyển gặp không ít khó khăn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đang trên đường làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thì phát hiện một cụ bà cao tuổi đang đi lạc.

Sau khi trấn an, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 hỗ trợ tìm địa chỉ nhà của cụ

Đó là bà Lê Sỹ Linh, 96 tuổi, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội. Do tuổi cao, sức yếu, khả năng ghi nhớ và nhận thức không còn được như trước, cụ bà đã đi lạc, không thể tự tìm đường về nhà. Trong khi đó, thời tiết mưa bão khiến việc tìm kiếm, di chuyển càng trở nên khó khăn, nguy hiểm.

Ngay khi phát hiện thấy cụ, các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 đã khẩn trương triển khai hỗ trợ, tạm thời đưa cụ về trụ sở tránh mưa bão. Do tuổi cao, sức yếu, bị lạc giữa thời tiết bão nên cụ Linh mệt mỏi, khó khăn giao tiếp. Trước tình trạng này, các chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 tận tình hỏi han, chăm sóc, động viên cụ bà trong lúc chờ xác minh thông tin người thân.

Sau khi xác định được địa chỉ cư trú của cụ Linh, các chiến sỹ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 đã phối hợp với Công an xã Quảng Bị để đưa cụ về nhà.

Cụ bà an toàn trở về an toàn với gia đình

Khi cụ bà được đưa về an toàn, niềm vui không chỉ hiện hữu trên gương mặt người thân mà còn là sự nhẹ nhõm của những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ.

Cảm kích trước sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ, ngày 27-8, gia đình đã viết thư gửi Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 để bày tỏ lòng biết ơn. Lá thư được viết bằng nét chữ tay mộc mạc, không cầu kỳ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của người con dành cho những người đã giúp mẹ mình trở về bình an.

Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong phong trào “Ba nhất” của Công an nhân dân. “Gần dân” không chỉ thể hiện trong những nhiệm vụ lớn, mà còn bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất đời thường: tìm một người đi lạc, dìu một cụ già, đưa một người dân vượt qua thời điểm khó khăn.

Lá thư cảm ơn viết vội của cụ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm

Trong bộ quân phục PCCC và CNCH, những người lính vẫn luôn sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Nhưng cũng chính họ, trong những khoảnh khắc đời thường, lại có thể trở thành người thân cận nhất của người dân khi gặp sự cố.

Có thể với người chiến sĩ, việc đưa một cụ bà trở về nhà chỉ là một nhiệm vụ trong hàng trăm nhiệm vụ mỗi ngày. Nhưng với gia đình cụ bà 96 tuổi, đó là một hành động không thể nào quên.

Bởi giữa một ngày mưa bão, khi phố phường ngập nước và lòng người lo lắng, những người lính đã xuất hiện đúng lúc - không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để giúp một người mẹ trở về nhà, nơi có những người thân đang mòn mỏi ngóng chờ.