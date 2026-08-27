Vận động nguồn lực hỗ trợ phát triển giáo dục xã đảo Minh Châu

ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngày 28/8, các đơn vị đối tác sẽ hoàn thiện các nội dung hợp tác ký kết về hỗ trợ phát triển giáo dục xã đảo Minh Châu để báo cáo thành phố, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh xã Minh Châu bước vào năm học mới với mô hình trường học liên cấp đầu tiên được thành lập trên địa bàn này.

Ngành giáo dục kết nối các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Minh Châu.

Chiều 27/8, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức Lễ ký kết, trao Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phát triển giáo dục tại xã Minh Châu.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, đây là sự kiện cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố về việc huy động, kết nối các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Minh Châu; đồng thời xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo giáo viên, các nhà trường và doanh nghiệp giáo dục.

Việc thành lập Trường liên cấp TH, THCS và THPT công lập đầu tiên tại xã đảo Minh Châu trên cơ sở tiếp nhận, tổ chức lại Trường Tiểu học Minh Châu và Trường THCS Minh Châu, đồng thời tổ chức cấp THPT sẽ tạo điều kiện để học sinh địa phương được học tập liên tục từ tiểu học đến hết THPT ngay tại địa bàn.

Trong giai đoạn đầu vận hành, nhà trường vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ, cơ sở vật chất và nền nếp chuyên môn, vừa cần được hỗ trợ về quản trị trường nhiều cấp học, phát triển đội ngũ, tiếng Anh, giáo dục toàn diện, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng, nhất là đối với cấp THPT.

Đối với Trường Mầm non Minh Châu, trọng tâm là nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường an toàn, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường cơ hội làm quen với tiếng Anh phù hợp độ tuổi.

Do vậy lễ ký kết lần này sẽ hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, thiết thực với các cơ sở giáo dục xã Minh Châu. Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội và UBND xã Minh Châu phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục; kịp thời xử lý các vấn đề về đội ngũ, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, huy động học sinh ra lớp và phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hợp tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên; tư vấn kế hoạch giáo dục; hỗ trợ tiếng Anh, chuyên môn phục vụ kỳ thi cuối cấp; chuyển đổi số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả trong quản trị, dạy học và xây dựng học liệu.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu và Trường Tiểu học, THCS và THPT Dewey Cầu Giấy hợp tác hỗ trợ quản trị trường liên cấp, phát triển chuyên môn, tiếng Anh, giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, giáo dục cảm xúc và sức khỏe tinh thần; chia sẻ học liệu và kinh nghiệm xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu và Công ty TNHH Giáo dục Edmicro hợp tác triển khai nền tảng onluyen.vn; hỗ trợ tài khoản, tập huấn sử dụng, ngân hàng câu hỏi, một số hoạt động khảo sát, kiểm tra, thi thử trực tuyến và phân tích kết quả để điều chỉnh hoạt động dạy học.

Trường Mầm non Minh Châu và Trường Mầm non Hoa Hồng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ chuyên đề, học liệu và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Trường Mầm non Minh Châu và Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam (Enspire) hợp tác hỗ trợ tài khoản, học liệu, nội dung chuyên môn và tập huấn nhằm phát triển môi trường làm quen với tiếng Anh cho trẻ mầm non giai đoạn 2026-2030, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và không tạo áp lực học tập sớm.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Quốc Toản nhấn mạnh các Biên bản ghi nhớ không dừng ở nghi thức ký kết. Từng nội dung hợp tác phải được cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, tiến độ, người phụ trách, nguồn lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá; bảo đảm đúng thẩm quyền, an toàn, thiết thực, không làm phát sinh khoản thu trái quy định và không tạo thêm áp lực cho học sinh, giáo viên.