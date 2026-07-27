Hành trình tri ân viết tiếp truyền thống cách mạng

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) thực hiện hành trình về nguồn tại Côn Đảo. Chuỗi hoạt động tri ân là lời nhắc nhở về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp nối truyền thống, giữ gìn bình yên cuộc sống.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), những ngày cuối tháng 7, trên địa bàn phường Phúc Lợi và tại vùng đất thiêng Côn Đảo, hành trình tri ân ý nghĩa đã được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Phúc Lợi tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Đó không chỉ là những nén hương tưởng nhớ, những vòng hoa thành kính hay ánh nến lung linh bên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", hun đúc trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an phường Phúc Lợi thành kính dâng hương tượng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Hành trình tri ân được bắt đầu từ sáng 23/7, khi Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường Phúc Lợi tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại ba tượng đài liệt sĩ trên địa bàn phường.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác do Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Phúc Lợi dẫn đầu, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Trung tá Đỗ Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Phúc Lợi thành kính dâng hương

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phúc Lợi, đó cũng là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cùng ngày, khi màn đêm buông xuống, hàng trăm ngọn nến tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Công an phường Phúc Lợi thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên. Ánh nến lung linh trên từng phần mộ đã tạo nên khung cảnh xúc động, thiêng liêng, như sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa sự hy sinh của các thế hệ đi trước với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Phúc Lợi với hành trình tri ân tại Côn Đảo

Ngày 24/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ tại các đài tưởng niệm trên địa bàn.

Trong không khí thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước, những người đã viết nên bản hùng ca bất diệt bằng chính máu xương của mình. Những vòng hoa tươi thắm, những nén hương thơm được dâng lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn khẳng định đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Lợi gìn giữ, phát huy bằng những hành động thiết thực.

Các chiến sỹ Công an phường Phúc Lợi tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay là chuyến học tập chính trị, giáo dục truyền thống của Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi tại đặc khu Côn Đảo – vùng đất được ví như "bản hùng ca bất tử" của dân tộc Việt Nam.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy và Ban Chỉ huy Công an phường, đoàn công tác do Trung tá Vũ Thị Mai Hà, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Công an phường làm trưởng đoàn, cùng các hội viên đại diện các tổ công tác đã thực hiện hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

Tại Nghĩa trang Hàng Keo và Nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trước phần mộ nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, các phần mộ liệt sĩ vô danh cùng phần mộ các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Vũ Văn Hiếu và nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung khác, mỗi thành viên trong đoàn đều lặng người trước những câu chuyện về lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần hy sinh vì dân tộc.

Đoàn cũng đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, Trại giam Phú Tường cùng nhiều địa điểm lịch sử, nơi từng ghi dấu những năm tháng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng trước sự tra tấn dã man của kẻ thù.

Những hiện vật, tư liệu lịch sử và từng "chuồng cọp" còn in dấu thời gian đã giúp mỗi cán bộ, hội viên cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương và nước mắt. Hành trình ấy không chỉ là chuyến đi về nguồn, mà còn là lớp học chính trị sinh động, bồi đắp bản lĩnh, lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đối với lực lượng Công an phường Phúc Lợi, những hoạt động tri ân không chỉ góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Đó cũng là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì Tổ quốc.