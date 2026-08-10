Từ những trang báo 50 năm đến niềm tự hào người chiến sĩ Công an

ANTD.VN - Những trang Báo An ninh Thủ đô, những khoảnh khắc về người chiến sĩ Công an Thủ đô và không khí tháng Tám lịch sử đã mang đến nhiều cảm xúc cho cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) khi tham quan không gian trưng bày kỷ niệm 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), 50 năm Báo An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026), sáng 10/8, Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi tổ chức tham quan không gian trưng bày sách, báo, ảnh với chủ đề “50 năm Báo An ninh Thủ đô - Dấu ấn một hành trình vì bình yên Thủ đô”.

Các nữ chiến sỹ Công an phường Phúc Lợi tham quan gian sách

Tại không gian trưng bày, các hội viên có dịp tìm hiểu về chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Báo An ninh Thủ đô - tờ báo gắn bó mật thiết với lực lượng Công an Thủ đô, đồng hành cùng những bước chuyển mình của thành phố và đời sống nhân dân.

Hoạt động tham quan càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí toàn lực lượng hướng tới Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8

Qua những số báo, bìa báo và hình ảnh được giới thiệu, các hội viên thêm hiểu về hành trình 50 năm Báo An ninh Thủ đô đồng hành cùng lực lượng Công an Hà Nội trên mặt trận thông tin, tuyên truyền; phản ánh kịp thời những vấn đề về an ninh, trật tự, đồng thời lan tỏa những câu chuyện đẹp, những hình ảnh gần gũi về người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đặc biệt, không gian ảnh “Lực lượng Công an Thủ đô - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mang đến nhiều cảm xúc trong những ngày tháng 8 ý nghĩa. Mỗi bức ảnh là một lát cắt sinh động về công việc, chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội trong hành trình bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi, chuyến tham quan không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là dịp sinh hoạt chính trị

Hoạt động tham quan càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí toàn lực lượng hướng tới Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8 và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là dịp để cán bộ, hội viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Với Chi hội Phụ nữ Công an phường Phúc Lợi, chuyến tham quan không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là dịp sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống thiết thực. Qua đó, mỗi hội viên thêm trân trọng những thành quả được vun đắp qua các thế hệ, đồng thời tiếp tục phát huy phẩm chất người nữ chiến sĩ Công an, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Từ những trang báo lưu giữ ký ức 50 năm đến những hình ảnh về người chiến sĩ Công an Thủ đô hôm nay, hoạt động đã góp phần kết nối truyền thống với hiện tại, lan tỏa niềm tự hào về lực lượng Công an nhân dân trong mỗi cán bộ, hội viên; qua đó góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.