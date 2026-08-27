Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, Đội CC&CNCH Khu vực số 36 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Ứng Hoà, Hà Nội.

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến, trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; các quy định, yêu cầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy; nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ tại khu dân cư và các biện pháp chủ động phòng ngừa.

Đồng thời, cán bộ chiến sỹ hướng dẫn các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh; kỹ năng báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi có sự cố xảy ra.

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu

Đặc biệt, chương trình chú trọng các nội dung thực hành, giúp học viên trực tiếp rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy và triển khai đội hình chữa cháy cơ bản. Học viên được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy, thực hành các thao tác chuẩn bị, tiếp cận và sử dụng bình đúng kỹ thuật nhằm xử lý hiệu quả đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Học viên thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Bên cạnh đó, cán bộ huấn luyện hướng dẫn đội hình chữa cháy cơ bản sử dụng máy bơm khiêng tay, tập trung vào kỹ thuật triển khai đội hình, vận hành máy bơm, triển khai đường vòi và phối hợp giữa các thành viên trong đội hình chữa cháy. Học viên cũng được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng vòi và các tư thế cầm lăng chữa cháy, thực hành thao tác triển khai vòi, cầm lăng, di chuyển và điều khiển tia nước theo yêu cầu, qua đó nâng cao khả năng phối hợp và bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy.

Thông qua buổi huấn luyện, 186 người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Ứng Hòa được củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH, đặc biệt là khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng tại chỗ có đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, xử lý ban đầu các vụ cháy, sự cố, tai nạn; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc tổ chức huấn luyện góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, tạo sự chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trong tình hình mới.