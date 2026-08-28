Đứt rời bàn tay do tai nạn lao động, nam công nhân được Cảnh sát giao thông mở đường đi cấp cứu

ANTD.VN - Trưa 28-8, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời sử dụng xe chuyên dụng mở đường, hỗ trợ đưa nam công nhân bị tai nạn lao động đứt rời bàn tay đến Bệnh viện TƯ Quân đội 108 cấp cứu.

Theo đó, khoảng 11h20 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng, bảo vệ đoàn tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh Nguyễn Viết T (điều khiển xe ô tô BKS 34A-562.66).

Anh T cho biết đang chở bệnh nhân Nguyễn Văn L đi cấp cứu trong tình trạng bị đứt rời bàn tay do tai nạn lao động, cần khẩn trương tiếp cận cơ sở y tế để phẫu thuật nối lại bộ phận cơ thể.

Nam công nhận bị tai nạn lao động đang trên đường đi cấp cứu

Nhận định tình huống nguy cấp liên quan trực tiếp đến sức khỏe và khả năng hồi phục của nạn nhân, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy unit, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường hỗ trợ xe chở người bệnh đến bệnh viện.

Nhận được lời đề nghị, chiến sĩ Cảnh sát giao thông nhanh chóng mở đường đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu

Nhờ sự can thiệp và điều phối giao thông kịp thời của lực lượng CSGT, phương tiện chở bệnh nhân đã tiếp cận Bệnh viện Bệnh viện TW Quân đội 108 an toàn trong thời gian ngắn nhất, tạo "thời gian vàng" cho đội ngũ y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu.

Hành động phản ứng nhanh chóng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 5 không chỉ giúp nạn nhân qua khỏi nguy cơ tàn phế, mà còn tiếp tục xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống khẩn cấp.