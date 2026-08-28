Chủ động bảo đảm an toàn PCCC tại các trường học trước thềm năm học mới

ANTD.VN - Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và thềm năm học mới 2026-2027, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Dương Nội, góp phần bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 kiểm tra, trao đổi với đại diện cơ sở giáo dục về công tác bảo đảm an toàn PCCC

Rà soát kỹ các điều kiện an toàn PCCC

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện an toàn phục vụ năm học mới 2026-2027, Đội CC&CNCH khu vực số 4 đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC tại các trường học trên địa bàn phường Dương Nội.

Các cơ sở được kiểm tra gồm Trường Mầm non Dương Nội, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học An Hưng, Trường Mầm non Lê Quý Đôn, Trường Liên cấp Lomonoxop và Trường Đại học Kiểm sát.

Tại các cơ sở giáo dục, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 trực tiếp làm việc với đại diện nhà trường, tập trung kiểm tra việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC; hệ thống, phương tiện chữa cháy; nguồn nước phục vụ chữa cháy; công tác quản lý, vận hành các thiết bị, hệ thống PCCC cũng như việc tổ chức lực lượng và phương án xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn PCCC

Bên cạnh kiểm tra hồ sơ, các điều kiện an toàn tại cơ sở, lực lượng PCCC&CNCH còn trực tiếp kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy, phòng bơm, van khóa, đường ống, tủ phương tiện chữa cháy và khả năng vận hành của các trang thiết bị phục vụ chữa cháy. Qua đó, bảo đảm các phương tiện, hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có tình huống phát sinh.

Qua kiểm tra thực tế, cán bộ PCCC&CNCH đã hướng dẫn các nhà trường tiếp tục rà soát, duy trì các điều kiện an toàn, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và lực lượng PCCC cơ sở trong công tác phòng ngừa, xử lý sự cố.

Nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu

Một nội dung đáng chú ý trong đợt kiểm tra là lực lượng PCCC&CNCH không chỉ dừng ở việc rà soát các điều kiện an toàn mà còn chú trọng hướng dẫn, thực hành kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng PCCC tại chỗ.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 kiểm tra hệ thống PCCC tại cơ sở

Tại một số cơ sở, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 đã phối hợp với cán bộ nhà trường tổ chức thực hành triển khai vòi, lăng chữa cháy, kiểm tra phương tiện tại chỗ và hướng dẫn những thao tác cơ bản trong xử lý tình huống cháy, nổ. Qua đó, giúp lực lượng PCCC cơ sở nâng cao kỹ năng, chủ động hơn trong việc phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Thông qua đợt kiểm tra, lực lượng PCCC&CNCH tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Dương Nội thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH; chủ động tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 kiểm tra hệ thống PCCC tại cơ sở

Đặc biệt, trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các nhà trường được yêu cầu chú trọng duy trì các điều kiện an toàn, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống, phương tiện PCCC. Khi học sinh, sinh viên trở lại trường, công tác PCCC tiếp tục cần được duy trì thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, giáo viên và lực lượng PCCC cơ sở.

Việc chủ động kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực hành PCCC&CNCH tại các trường học trên địa bàn phường Dương Nội là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027.