Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng – Địa chỉ uy tín để thăm khám sức khỏe

ANTD.VN -“Chất lượng khám chữa bệnh luôn là yếu tố được quan tâm khi lựa chọn cơ sở y tế”, đây là tiêu chí mà Phòng khám đa khoa quốc tế cộng đồng luôn xác định.

Quy trình khám được tối ưu

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng tọa lạc tại 193C1 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vị trí thuận tiện cho người bệnh đến thăm khám.

Cùng với lợi thế về vị trí, Phòng khám chú trọng xây dựng quy trình tiếp đón và thăm khám khoa học. Người bệnh có thể đặt lịch trước, chủ động thời gian và được hướng dẫn từng bước từ đăng ký, kiểm tra đến tư vấn kết quả.

Đặc biệt với các bệnh lý nhạy cảm, mô hình “1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân” giúp hạn chế tình trạng đông người, tạo không gian thuận lợi để người bệnh thoải mái chia sẻ vấn đề sức khỏe.

Đa dạng chuyên khoa

Một ưu điểm đáng chú ý của Đa khoa Quốc tế Cộng Đồng là hệ thống chuyên khoa tương đối đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khám chữa bệnh:

● Hậu môn - trực tràng

● Bệnh xã hội

● Nam khoa

● Phụ khoa

● Kế hoạch hóa gia đình

● Da liễu

● Nội

Sau thăm khám, bác sĩ sẽ dựa trên triệu chứng, kết quả kiểm tra và tình trạng thực tế để định hướng xử lý phù hợp.

Chú trọng chẩn đoán trước điều trị

Nền tảng chuyên môn vững chắc của phòng khám được xây dựng từ hội đồng y bác sĩ Ngoại khoa – Hậu môn Trực tràng lâu năm trong nghề. Đây đều là những tên tuổi uy tín, từng đảm nhiệm vai trò quản lý và lãnh đạo tại nhiều bệnh viện trọng điểm trên toàn quốc. Không chỉ tự tin về chuyên môn mà các bác sĩ tại Phòng khám còn luôn thấu hiểu, nỗ lực hết mình vì người bệnh, tận tình chu đáo, đặt sức khỏe của người bệnh lên trên hết.

Nếu trước đây người bệnh thường lo lắng về đau đớn, chảy máu và thời gian hồi phục sau can thiệp, thì xu hướng điều trị hiện nay đã chuyển mạnh sang các kỹ thuật ít xâm lấn, kiểm soát tổn thương tốt và giảm ảnh hưởng đến mô lành.

Nhằm đảm bảo kết quả điều trị tối ưu, phòng khám còn mang đến dịch vụ hậu phẫu & đồng hành dài lâu. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì luôn có y bác sĩ đồng hành trên mỗi bước đường hồi phục.

Cơ sở vật chất hiện đại, đề cao sự riêng tư

Không gian khám chữa bệnh được đầu tư theo hướng sạch sẽ, khang trang với hệ thống phòng chức năng phục vụ từng nhu cầu chuyên môn.

Một điểm được nhiều người bệnh quan tâm là tính riêng tư. Với các vấn đề khó nói như bệnh xã hội, bệnh hậu môn trực tràng, nam khoa hay phụ khoa, việc được trao đổi trực tiếp trong không gian kín đáo giúp người bệnh giảm tâm lý e ngại và dễ dàng cung cấp thông tin cần thiết cho bác sĩ.

Chi phí minh bạch

Một ca điều trị không nên chỉ được đánh giá bằng mức giá ban đầu. Điều người bệnh cần biết là mình thực sự phải chi trả cho những hạng mục nào. Tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Cộng Đồng, chi phí được tư vấn dựa trên tình trạng bệnh, xét nghiệm cần thực hiện và phương pháp điều trị được chỉ định. Người bệnh được thông tin trước về các khoản liên quan, hướng tới nguyên tắc chi phí trọn gói - hạn chế phí phát sinh không rõ ràng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM:

● Địa chỉ: Số 193C1 phố Bà Triệu, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

● Hotline: 0243.9656.999

● Website: - http://dakhoacongdong.com/

● Thời gian làm việc: 7h30 - 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)