Đang tích cực chữa cháy kho xưởng thuộc phường Chương Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ xử lý đám cháy tại kho xưởng thuộc phường Chương Mỹ, Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang tiếp cận xử lý đám cháy tại kho xưởng phường Chương Mỹ

Khoảng 8h07 ngày 28-8, một ngọn lửa kèm khói bốc cao khu vực kho xưởng thuộc phường Chương Mỹ. Thông tin lập tức được báo cho Tổng đài 114 Công an thành phố Hà Nội.

Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 28, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố Hà Nội) đã nhận nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại khu vực tập trung nhiều nhà xưởng may mặc và làm lốp ô tô ở khu vực Phụng Châu, phường Chương Mỹ. Khu vực này tiếp giáp với xã Hoài Đức.

Hiện Công an thành phố đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp xử lý đám cháy và tìm kiếm cứu nạn...