Trước giờ đón học sinh, thầy cô vào “nhà khói” học cách cứu người

ANTD.VN - Trước thời điểm bước vào năm học mới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, CNCH và phòng, chống tai nạn thương tích năm 2026 cho khoảng 170 cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường Tiểu học Yên Nghĩa và Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết để chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường trường học.

Buổi tập huấn không chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết mà dành nhiều thời gian cho các nội dung thực hành, xử lý tình huống giả định. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên hai nhà trường được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản khi xảy ra cháy, nổ; cách nhận diện nguy cơ mất an toàn; phương pháp báo động, báo cháy, tổ chức thoát nạn, sơ cấp cứu người bị nạn và hỗ trợ học sinh trong trường hợp xảy ra sự cố.

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên của hai trường tham gia lớp tập huấn

Đáng chú ý, các học viên được trực tiếp thực tập sử dụng bình chữa cháy để xử lý đám cháy mới phát sinh. Qua đó, những thao tác tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định trong những phút đầu của sự cố được hướng dẫn cụ thể, từ cách tiếp cận đám cháy, lựa chọn phương tiện phù hợp đến thao tác sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả.

Một nội dung được đặc biệt chú trọng là kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc. Đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ cao trong các vụ cháy, khi khói có thể nhanh chóng bao phủ hành lang, cầu thang và các khu vực tập trung đông người, khiến việc tìm đường thoát nạn trở nên khó khăn.

Báo cáo viên hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy

Thông qua tình huống thực hành trong nhà khói, cán bộ, giáo viên, công nhân viên các trường được trải nghiệm điều kiện tầm nhìn hạn chế, từ đó thực hành kỹ năng di chuyển thấp, bảo vệ đường hô hấp, xác định hướng thoát nạn và hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Các giáo viên được thực hành các kỹ năng xử lý đám cháy

Theo Thượng tá Vũ Hoài Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, trong môi trường trường học, công tác PCCC và CNCH cần được đặt lên hàng đầu bởi đây là nơi tập trung đông trẻ em, trong đó phần lớn chưa có đầy đủ kỹ năng tự bảo vệ khi xảy ra sự cố.

“Điều quan trọng nhất không phải là chờ đến khi xảy ra cháy mới tìm cách xử lý, mà phải chuẩn bị kỹ năng từ trước. Khi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nắm chắc kiến thức, bình tĩnh xử lý và biết tổ chức thoát nạn, họ sẽ trở thành những người trực tiếp hỗ trợ, bảo vệ học sinh trong những phút đầu tiên của sự cố”, Thượng tá Vũ Hoài Nam chia sẻ.

Cũng theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, đối với trường học, mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên không chỉ cần biết sử dụng phương tiện chữa cháy mà còn phải xác định rõ vai trò của mình khi có tình huống khẩn cấp: ai phát hiện, ai báo động, ai gọi lực lượng 114, ai hướng dẫn học sinh thoát nạn và ai hỗ trợ những em gặp khó khăn.

“Trong một tình huống thực tế, vài phút đầu tiên có ý nghĩa rất lớn. Nếu mọi người biết việc mình phải làm, phối hợp nhịp nhàng và không hoảng loạn, khả năng hạn chế thiệt hại sẽ cao hơn rất nhiều”, Thượng tá Vũ Hoài Nam nhấn mạnh.

Các học viên học cách sơ cấp cứu người bị nạn

Bên cạnh kỹ năng PCCC và CNCH, chương trình còn cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học, góp phần nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh.

Việc tổ chức tập huấn ngay trước thềm năm học mới mang ý nghĩa thiết thực, giúp cán bộ, giáo viên, công nhân viên các nhà trường chủ động hơn trong công tác bảo đảm an toàn. Không chỉ là một buổi học nghiệp vụ, những tình huống được thực hành trực tiếp còn giúp hình thành phản xạ xử lý khi có sự cố - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với môi trường có đông học sinh.

Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, việc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục để hướng dẫn, thực hành kỹ năng an toàn sẽ góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ và tai nạn thương tích, sẵn sàng cho một năm học mới an toàn, bình yên.