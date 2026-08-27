Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm bắn pháo hoa

ANTD.VN - Công an TP Hà Nội chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn pháo hoa vào tối 2/9.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 22/8/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội bố trí 5 trận địa bắn pháo hoa với thời lượng bắn là 15 phút, từ 21h đến 21h15 phút ngày 2/9/2026:

1. Trận địa số 1 trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới.

2. Trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội cùng thuộc phường Hoàn Kiếm.

3. Trận địa số 3 tại Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng.

4. Trận địa số 4 tại Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm.

5. Trận địa số 5 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Ảnh minh họa Internet.

Với các trận địa sẽ kết hợp bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp, tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 3.700 quả. Trong đó, hai trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 800 quả. Ba trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 700 quả.

Đối với pháo hoa nổ tầm thấp, Hà Nội dự kiến sử dụng 390 giàn. Hai trận địa tại phường Hoàn Kiếm mỗi trận địa 60 giàn. Ba trận địa tại các phường Từ Liêm, Tây Hồ và Hai Bà Trưng mỗi trận địa 90 giàn.

UBND TP Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của TP và UBND các phường bảo đảm các mặt, vận chuyển pháo hoa, súng (ống phóng) trang thiết bị... tổ chức tập huấn và chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các phường thực hành xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kịch bản và kế hoạch.

Hiệp đồng với Công an TP Hà Nội chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng bảo đảm các mặt liên quan cho nhiệm vụ bắn pháo hoa.

UBND các phường Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa.

Bảo đảm mặt bằng cho tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn. Chỉ đạo, tổ chức lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cấp cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra tại các điểm bắn pháo hoa.