Lan tỏa phong trào thi đua Ba nhất, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, kỷ cương, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Gần dân nhất bằng những việc làm thiết thực

Trò chuyện với PV Báo An ninh Thủ đô, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên chia sẻ, thời gian qua, nhờ bám sát cơ sở và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Phú Xuyên luôn được giữ vững và ổn định tuyệt đối. Công an xã Phú Xuyên đã nghiêm túc triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng lực lượng. Với phương châm "Kỷ luật là sức mạnh của Công an nhân dân", tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên

Phát huy truyền thống "Trung thành nhất", Công an xã Phú Xuyên luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2026 Công an xã Phú Xuyên dẫn đầu trong 8 xã, được Cụm thi đua Công an xã suy tôn.

Thực hiện tiêu chí "Gần dân nhất", Công an xã luôn xác định nhân dân là trung tâm của mọi hoạt động. Phong trào thi đua đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tác phong nghiêm túc, chuẩn mực; chủ động bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Ở Phú Xuyên, hình ảnh những cán bộ Công an xã tuần tra cả ngày và đêm, gìn giữ bình yên trên những tuyến đường đã trở nên quen thuộc.

Các đối tượng gây rối trật tự công công được Công an xã Phú Xuyên phát hiện nhờ tuần tra đêm.

Điển hình vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 19/7/2026, trong quá trình tuần tra tại thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên đã kịp thời phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo 2 tuýp sắt gắn xiên ba lưu thông trên đường. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong điện thoại di động của các đối tượng lưu giữ nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh cả nhóm điều khiển xe máy mang theo dao phóng lợn, xiên ba hàn nối với tuýp sắt dài từ 3 - 4 mét, di chuyển từ địa bàn xã Phú Xuyên đến khu vực Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) để gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó 7 đối tượng đã được đưa về trụ sở làm việc.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, sau hơn 6 tháng đầu năm 2026 triển khai phong trào thi đua, Công an xã đã phát hiện, xử lý tội phạm về trật tự xã hội 10 vụ, 25 đối tượng được phát hiện, xử lý.

Lực lượng Công an xã cũng vận động thu hồi 14 vũ khí thô sơ, 4 công cụ hỗ trợ, 22 súng, phát hiện, bắt giữ vụ việc chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đưa 11 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Qua đó, góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trên lĩnh vực phòng chống ma túy, trong 8 tháng đầu năm, Công an xã đã phát hiện, triệt phá 15 vụ liên quan đến tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Phú Xuyên bắt giữ các đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng được Công an xã Phú Xuyên tập trung thực hiện, nhất là tại các địa bàn, tuyến, khu vực và nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy. Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trưởng thôn và quần chúng nhân dân để thu thập, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những dấu hiệu liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, tổ chức rà soát, xác minh, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai và các trường hợp có nguy cơ liên quan đến ma túy.

Công an xã Phú Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ inernet trên địa bàn

Nếu những cuộc truy bắt tội phạm thể hiện bản lĩnh .của người chiến sĩ Công an thì tinh thần "Gần dân nhất" ở Công an xã Phú Xuyên lại được bồi đắp từ những việc làm bình dị mỗi ngày.

Đó là chương trình “Mẹ đỡ đầu” cháu Nguyễn Huyền Trang sinh năm 2016 tại Nam Phú, Phú Xuyên, Hà Nội mồ côi cha, mẹ. Hoạt động này không chỉ là một cam kết được duy trì đều đặn hàng tháng chăm sóc, mà còn thể hiện sự tận tâm tuyệt đối của lực lượng Công an cơ sở.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà tới 6 gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an xã đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Cụ thể hoá chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức cấp căn cước lưu động cho 11 người có công với cách mạng.

Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức cấp căn cước lưu động cho 11 người có công với cách mạng.

Sáng ngày 25/6/2026, tại Nhà văn hóa xã Phú Xuyên, Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ công tác xác minh, đối sánh thông tin ADN, từng bước hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần gũi, tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng nhân dân. Đồng thời, đây cũng là cầu nối quan trọng để tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên cho biết: Phong trào thi đua Ba nhất được Công an xã xác định là nội dung xuyên suốt, là phương châm hành động trong toàn lực lượng. Từng tổ công tác cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, tiêu chí phù hợp với đặc thù công tác, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các mô hình đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác, cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân.

Những mô hình cụ thể hóa Ba nhất

Nhằm cụ thể hóa phong trào Ba nhất, Công an xã đã xây dựng 5 mô hình nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đó làm mô hình “Công an xã Phú Xuyên – Vì nhân dân phục vụ”, mô hình “Cảnh sát khu vực 4.0 – Nghe dân chờ, gõ của dân cần”. Mô hình được triển khai gắn trực tiếp với công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú và các nhiệm vụ thuộc chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực.

Mô hình “Tuyến địa bàn Ba nhất về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật” đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Mô hình “Tuyến Đường Ba nhất về trật tự an toàn giao thông”, qua triển khai mô hình, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân từng bược được nâng lên, tình trạng vi phạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được hạn chế. Mô hình “Tham mưu ba nhất” đã phát huy hiệu quả trong công tác nắm tình hình, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Mô hình "Quét mã QR - Chấm điểm công vụ", có tính sáng tạo, dễ triển khai, chi phí thấp, hiệu quả quản trị cao, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số của Bộ Công an và Công an thành phố.

Tại Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” lần thứ I, năm 2026, Công an xã Phú Xuyên đã đạt giải Nhất cụm thi đua số 10.

Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên nhấn mạnh: Điều tập thể Công an xã Phú Xuyên trân trọng hơn mọi phần thưởng là niềm tin của nhân dân. Bởi bình yên của một địa bàn không chỉ được giữ bằng những chuyên án hay những ca tuần tra xuyên đêm, mà còn được vun đắp từ những việc làm tử tế, sự sẻ chia với người yếu thế và tinh thần "Vì nhân dân phục vụ". Đó cũng là giá trị bền vững mà phong trào thi đua "Ba nhất" đã tạo dựng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Thực tiễn tại xã Phú Xuyên cho thấy, khi phong trào thi đua "Ba nhất" được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân thì hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở những phần quà hay các chương trình thiện nguyện, mà còn góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, góp phần giữ vững bình yên địa bàn và xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".