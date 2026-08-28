ANTD.VN - Ngày 28-8, UBND phường Láng, Hà Nội tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng.

Tình huống giả định được xây dựng sát thực tế nhằm nâng cao khả năng xử lý khi xảy ra cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư.

Phường Láng diễn tập xử lý tình huống cháy, cứu 3 người mắc kẹt

Đồng chí Hà Phú Bình - Phó Chủ tịch UBND phường Láng phát biểu

Theo tình huống giả định, khoảng 9h, tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh số 766 đường Láng xảy ra cháy. Đám cháy được giả định phát sinh từ khu vực tầng 1, có nguy cơ lan nhanh do trong nhà có phương tiện, hàng hóa và các vật dụng dễ cháy. Cùng thời điểm, tại công trình có 3 người bị nạn, trong đó một người không thể tự di chuyển, một người bị mắc kẹt tại khu vực nhà vệ sinh tầng 1 và một người mắc kẹt tại phòng ngủ tầng 2.

Một số hình ảnh buổi diễn tập

Phát hiện khói, lửa, người dân nhanh chóng hô hoán, thông báo cho các hộ gia đình xung quanh, đồng thời gõ kẻng và gọi điện báo lực lượng Công an phường. Lực lượng chữa cháy tại chỗ lập tức được huy động, sử dụng bình chữa cháy để xử lý khu vực cháy ban đầu, tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Láng nhanh chóng có mặt, triển khai các nhiệm vụ theo phương án. Cùng với việc sử dụng phương tiện chữa cháy, cán bộ, chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, mang theo thiết bị chuyên dụng tiếp cận sâu vào khu vực xảy ra cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Tại tầng 1, lực lượng cứu nạn tiếp cận, đưa người bị thương, ngạt khói ra khu vực an toàn. Ở khu vực nhà vệ sinh, một nạn nhân được xác định đang mắc kẹt và nhanh chóng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra ngoài. Trên tầng 2, lực lượng cứu nạn tiếp cận phòng ngủ, tổ chức đưa nạn nhân thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Song song với công tác chữa cháy, các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tổ chức phân luồng, bảo vệ hiện trường, hướng dẫn người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm; lực lượng y tế triển khai sơ cứu các trường hợp bị thương, ngạt khói. Xe máy, tài sản của người dân được hỗ trợ di chuyển đến vị trí an toàn, tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động, triển khai xe chữa cháy và máy bơm, lấy nước từ nguồn tại chỗ, tổ chức phun nước khống chế đám cháy, chống cháy lan. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Thông qua diễn tập, phường Láng tiếp tục nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân; đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp, xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ, góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.