Thu hồi toàn quốc 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF giả

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 2 lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Rolux AF sau khi được xác định là hàng giả.

Hai lô sản phẩm bị thu hồi gồm lô 08102025, sản xuất ngày 10/10/2025, hạn dùng đến 10/10/2027; và lô 09102025, sản xuất ngày 11/10/2025. Sản phẩm do Công ty cổ phần dược BMP sản xuất, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Evercare đưa ra thị trường. Cả hai công ty cùng có địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi được thực hiện trên phạm vi toàn quốc do các lô mỹ phẩm trên được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh xác định là "hàng giả".

Hai doanh nghiệp liên quan phải thông báo thu hồi tới toàn bộ cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi các lô vi phạm, báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 18/9. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc thu hồi.

Cục Quản lý Dược đồng thời yêu cầu các địa phương lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn, tiếp nhận và xác minh thông tin liên quan mỹ phẩm giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc để kịp thời xử lý.

Người dân và cơ sở kinh doanh được khuyến cáo không tiếp tục mua bán, sử dụng các lô Rolux AF vi phạm. Khi phát hiện sản phẩm giả, cần trả lại nơi cung ứng và thông báo cho cơ quan chức năng.