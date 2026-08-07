Lan tỏa tinh thần “Ba nhất”, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Chiều 6-8, tại trụ sở HĐND - UBND phường Phúc Lợi, Cụm thi đua số 11 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2026 và đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình “Ba nhất” trong Cụm thi đua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2026 của Cụm thi đua số 11; đồng thời đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình “Ba nhất”, qua đó làm rõ những kết quả nổi bật, cách làm hiệu quả cũng như những vấn đề cần tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác và yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, các đơn vị trong Cụm thi đua đã chủ động triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác Công an ngay từ cơ sở.

Các đại biểu của Cụm thi đua số 11 CATP Hà Nội

Một nội dung được hội nghị dành nhiều thời gian trao đổi là tọa đàm với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính về tiếp dân tại Công an xã, phường”. Thông qua các tham luận, các đơn vị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tiếp công dân, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ cùng trao đổi về những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh lực lượng Công an xã, phường ngày càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ trực tiếp gắn với đời sống của nhân dân.

Từ thực tiễn công tác, các tham luận tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp và hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, chiến sĩ; hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua số 11 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các đơn vị trong Cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2026.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hiền, việc tổ chức các hoạt động thi đua, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo sự gắn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nửa đầu năm, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, đồng thời lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả. Qua đó, từng đơn vị tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thành những phần việc thiết thực, gắn với yêu cầu công tác và phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới, Cụm thi đua số 11 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường trao đổi, phối hợp, nhân rộng các cách làm sáng tạo; gắn phong trào thi đua với nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cải cách hành chính và xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh.

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng để các đơn vị trong Cụm thi đua số 11 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong năm 2026.