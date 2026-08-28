Nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi

Trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn sau trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan rạng sáng 27/8, Trung tá Nguyễn Quang Hưng, cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng đã nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Trương Mạnh Tình, (SN 2005, HKTT: Phú Thọ), điện thoại Iphone 15 Promax và số tiền 5 triệu đồng.

Anh Trương Mạnh Tình vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi

Nhận định đây là tài sản do người dân không may đánh rơi, Trung tá Nguyễn Quang Hưng bằng công tác nghiệp vụ đã khẩn trương tìm cách liên lạc với chủ nhân.

Ngay trong sáng 27/8, anh Trương Mạnh Tình đã có mặt tại trụ sở Công an phường để nhận lại tài sản. Anh không giấu được niềm vui, sự xúc động và cho biết khoảng 2h ngày 27/8, trên đường đi cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam, anh có đi qua tuyến đường Đại Cồ Việt, Phố Huế và đánh rơi chiếc túi. Trong lúc đang bối rối, hoang mang thì anh nhận được điện thoại của cán bộ Công an phường Hai Bà Trưng mời đến Công an phường nhận lại tài sản. Anh đã viết thư cảm ơn Trung tá Nguyễn Quang Hưng nói riêng và Công an phường Hai Bà Trưng nói chung.

Đây là một việc làm tưởng như rất nhỏ, nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Bởi phía sau việc trao trả một túi là sự chủ động, trách nhiệm và ý thức giữ gìn tài sản của nhân dân; là hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân từ những điều gần gũi nhất.

Những hành động đẹp như vậy góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, luôn có mặt khi nhân dân cần, luôn tận tâm trong công việc và luôn đặt lợi ích, quyền lợi chính đáng của nhân dân lên hàng đầu. Mỗi lá thư cảm ơn của người dân cũng là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người Công an nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân trên địa bàn.