Dập tắt vụ cháy kho xưởng tại phường Chương Mỹ

ANTD.VN - Lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã dập tắt đám cháy kho xưởng tại phường Chương Mỹ và đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Dập tắt đám cháy kho xưởng tại phường Chương Mỹ

Ngay khi có mặt tại hiện trường vụ cháy kho xưởng xảy ra tại phường Chương Mỹ, các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng đám cháy, tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Để đám cháy không lây lan sang khu vực nhà xưởng xung quanh, lực lượng chức năng cùng người dân đã kết thành hàng dài chuyển hàng hoá, tài sản đến nơi an toàn. Những trang thiết bị chữa cháy hiện đại cũng được đưa và tác chiến.

Thông tin ban đầu về vụ việc được ANTĐ cập nhật như sau: khoảng 08h07' ngày 28-8 nhận tin cháy xưởng nhựa 1 tầng, diện tích xưởng khoảng gần 1.000m2 tại tổ phường Chương Mỹ, Trung tâm Thông tin chỉ huy (Công an thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng điều Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cúu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) KV28 xuống hiện trường.

Các lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy

Khoảng 8h20 cùng ngày, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chúng cùng Công an và Ban chỉ huy quân sự phường Chương Mỹ tổ chức chữa cháy. Các tuyến đường đi vào khu vực nguy hiểm đã được thanh niên tình nguyện, dân phòng phong toả, hướng dẫn người dân di chuyển theo các lộ trình an toàn.

Hiện tại, Công an thành phố đã chi viện thêm các Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ KV2, KV4, KV15, KV16, Phân đội Kim Bài – KV33 cùng nhiều máy xúc, máy ủi đến hiện trường hỗ trợ công tác chữa cháy. Các robot chữa cháy, bơm nổi cùng nhiều trang thiết bị hiện đại cũng được triển khai.

Hiện các lực lượng chức năng CATP Hà Nội vẫn đang phối hợp tìm kiếm cứu nạn và dập tàn ngăn cháy lan.