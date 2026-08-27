Gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng từ cơ sở

ANTD.VN - Trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng luôn là khâu có ý nghĩa quyết định đến tiến độ. Đây cũng là lĩnh vực tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, dễ phát sinh những tâm tư, kiến nghị nếu công tác tuyên truyền, vận động không được thực hiện kịp thời.

Từ thực tế đó, Công an phường Long Biên (TP Hà Nội) đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Bám địa bàn, nắm từng tâm tư

Xác định nắm tình hình là khâu quan trọng để phòng ngừa những vấn đề phức tạp có thể phát sinh, Công an phường Long Biên thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường tiếp xúc với người dân, phối hợp tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn băn khoăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Từ những thông tin thu thập được, từng trường hợp được rà soát, phân loại, qua đó tham mưu phương án tuyên truyền, vận động phù hợp. Cách làm này giúp lực lượng Công an chủ động nhận diện những vấn đề có thể phát sinh, tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Công an phường Long Biên tham mưu lãnh đạo Đảng ủy - UBND trực tiếp vận động từng hộ gia đình

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, trên địa bàn phường Long Biên có 40 dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, 4 dự án đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai xây dựng. 36 dự án còn lại đang tiếp tục được kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân liên quan.

Đằng sau những con số ấy là quá trình phối hợp, vận động và giải quyết từng vấn đề cụ thể, trong đó Công an phường Long Biên xác định rõ vai trò chủ động phòng ngừa, không để những vướng mắc về giải phóng mặt bằng trở thành nguyên nhân phát sinh phức tạp về ANTT.

Trong quá trình triển khai, Công an phường Long Biên chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT liên quan đến các dự án. Những thông tin về tình hình địa bàn, diễn biến dư luận, tâm tư của người dân, nhất là các trường hợp có nguy cơ phát sinh phức tạp, được tổng hợp, báo cáo kịp thời để cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp.

Cùng với công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận.

Công an phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, phòng, ban chuyên môn và tổ dân phố tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời làm rõ mục đích, ý nghĩa của từng dự án, những lợi ích lâu dài đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở những buổi phổ biến chung mà được triển khai linh hoạt, kết hợp tuyên truyền rộng với vận động trực tiếp từng hộ dân. Trong quá trình tiếp xúc, cán bộ, chiến sĩ Công an chú trọng lắng nghe, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị chính đáng để tổng hợp, phối hợp cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với những nội dung người dân chưa hiểu rõ, lực lượng Công an kiên trì giải thích, hướng dẫn trên cơ sở quy định pháp luật, qua đó góp phần hạn chế tâm lý băn khoăn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Tinh thần xuyên suốt được Công an phường Long Biên xác định là chủ động nắm tình hình, giải quyết từ sớm, từ cơ sở, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định pháp luật.

Giữ vững ANTT, phục vụ phát triển

Giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân và tiến độ các công trình. Vì vậy, việc tạo đồng thuận không thể chỉ thực hiện trong một thời điểm mà cần một quá trình kiên trì, thường xuyên và sát từng địa bàn, từng trường hợp.

Từ việc nắm chắc địa bàn đến kiên trì vận động, từ lắng nghe tâm tư đến tham mưu tháo gỡ từng vướng mắc, Công an phường Long Biên đang góp phần đưa công tác giải phóng mặt bằng đi vào thực chất, đồng thời giữ vững sự bình yên, ổn định ngay từ cơ sở.

Công an phường Long Biên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo dựng sự đồng thuận góp phần bảo đảm tiến độ các công trình, dự án

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Công an phường Long Biên, cho biết: “Đối với công tác giải phóng mặt bằng, chúng tôi xác định phương châm là chủ động nắm tình hình, lắng nghe người dân và tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở. Mỗi dự án, mỗi hộ dân có hoàn cảnh, tâm tư và những vấn đề khác nhau, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động phải sát thực tế, kiên trì và đúng quy định pháp luật. Công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự”.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, mục tiêu cuối cùng không chỉ là bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng mà quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận của người dân. “Khi người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của mình được bảo đảm, thì những vướng mắc sẽ từng bước được tháo gỡ. Đây cũng chính là cách để giữ vững ANTT, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị trên địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.