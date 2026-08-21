HLV Thái Lan chỉ ra áp lực của Việt Nam trước chung kết ASEAN Cup

ANTD.VN - HLV Anthony Hudson của ĐT Thái Lan dành nhiều lời khen cho ĐT Việt Nam trước trận chung kết ASEAN Cup 2026, đặc biệt đánh giá cao sự kết hợp giữa các cầu thủ trong nước và những nhân tố gốc Brazil. Dù vậy, nhà cầm quân người Anh khẳng định Thái Lan không e ngại và tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng.

Tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam, HLV Anthony Hudson cho biết: "Tôi rất vui khi thấy đông đảo mọi người có mặt ở đây. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi đang diễn ra rất tốt. Việc có thêm thời gian giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, đồng thời cho phép chúng tôi có hai ngày chuẩn bị thực sự hiệu quả".

Nhận xét về đối thủ, HLV Hudson cho rằng ĐT Việt Nam sở hữu chất lượng đồng đều, cả ở khả năng cá nhân lẫn sức mạnh tập thể. Ông đặc biệt ấn tượng với cách đội bóng của HLV Kim Sang-sik được tổ chức và vận hành.

HLV Anthony Hudson của Thái Lan (Ảnh: Changsuek)

"Việt Nam sở hữu chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về cá nhân lẫn tập thể. Đây là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản và có sự dẫn dắt chiến thuật tốt. Họ thực sự là một đối thủ mạnh", HLV tuyển Thái Lan nhận xét.

Khi được hỏi về việc ĐT Việt Nam sử dụng những cầu thủ gốc Brazil như Xuân Son, Tài Lộc, HLV Hudson không xem đây là vấn đề đáng lo ngại. Ngược lại, ông cho rằng đây là một hướng đi đáng ghi nhận của bóng đá Việt Nam.

"Không, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất đáng ghi nhận. Họ đang làm rất tốt công việc của mình. Việt Nam là một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản và sở hữu những cá nhân thực sự xuất sắc", ông Hudson nói.

Nhà cầm quân người Anh cũng đánh giá cao việc Việt Nam vừa phát triển cầu thủ trẻ trong nước, vừa có thể quy tụ lực lượng mạnh nhất cho giải đấu.

"May mắn thay, tại giải đấu này, Việt Nam đã quy tụ được đội hình mạnh nhất và đó là lợi thế rất lớn đối với họ. Tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của Việt Nam. Tôi cho rằng họ đang làm rất tốt, HLV cũng đang hoàn thành tốt công việc của mình", HLV Hudson nói.

Trước những nhận định cho rằng Xuân Son có thể lập hat-trick trong trận chung kết, đồng thời Thái Lan không được đánh giá cao bằng Việt Nam, HLV Hudson cho rằng áp lực lớn nhất đang đặt lên vai đối thủ.

Theo ông, Việt Nam đã có sự chuẩn bị trong nhiều tháng và bước vào giải với lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Thái Lan từng không được đánh giá cao ngay từ đầu giải nhưng vẫn từng bước tiến vào trận đấu cuối cùng.

"Tôi nghĩ kỳ vọng và áp lực buộc phải thắng trận đấu này đang đè nặng lên vai Việt Nam. Áp lực rõ ràng thuộc về họ", HLV Hudson nhận định.

Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất nhưng HLV Anthony Hudson vẫn tự tin (Ảnh: Changsuek)

Ông nhắc lại những hoài nghi mà Thái Lan phải đối mặt trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh. Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đội bóng xứ Chùa vàng khó vượt qua vòng bảng và đặt dấu hỏi về lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện.

"Đối với tôi, toàn đội đã làm một công việc tuyệt vời để đi đến giai đoạn này. Khi đã vào đến chung kết, chuyện gì cũng có thể xảy ra", HLV Hudson nói.

Nhà cầm quân người Anh tin rằng quá trình thi đấu tại giải đã giúp Thái Lan trưởng thành hơn. Sự gắn kết và khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn là cơ sở để ông đặt niềm tin vào các học trò.

"Chúng tôi đã trưởng thành hơn với tư cách một tập thể. Sự gắn kết trong đội rất mạnh mẽ. Chúng tôi cũng sở hữu những phẩm chất cần thiết để bước ra sân và giành chiến thắng. Chúng tôi tin vào điều đó", ông Hudson khẳng định.

"Chúng tôi cũng cần tin tưởng và truyền sự tự tin cho các cầu thủ của mình, bởi chúng tôi cũng sở hữu nhiều phẩm chất tốt, cả về năng lực cá nhân lẫn sức mạnh tập thể. Điều quan trọng là chúng tôi phải đảm bảo rằng ngày mai sẽ là màn trình diễn xuất sắc nhất của toàn đội. Đó là điều chúng tôi đang tập trung hướng tới", HLV trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Trận lượt về diễn ra lúc 20h ngày 26-8 tại sân Mỹ Đình.