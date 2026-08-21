Siêu máy tính chọn Arsenal, khả năng vô địch gấp đôi Man City

ANTD.VN - Arsenal đang được các mô hình dự đoán đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh 2026/27. Khả năng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Mikel Arteta thậm chí được đánh giá gần gấp đôi Man City.

Sau khi chấm dứt 22 năm chờ đợi để đăng quang Ngoại hạng Anh mùa trước, Arsenal bước vào mùa giải mới với vị thế ứng viên số 1. Theo Sky Sports, Pháo thủ có 50,6% khả năng bảo vệ thành công chức vô địch, trong khi tỉ lệ của Man City là 27,5%.

Mô hình này được xây dựng dựa trên 10.000 lần mô phỏng, kết hợp thành tích lịch sử, hoạt động chuyển nhượng và tỷ lệ cược. Arsenal cũng được dự đoán giành trung bình 85,2 điểm, cao hơn gần 4 điểm so với Man City.

Liverpool đứng thứ ba với dự kiến 76,8 điểm, còn Man Utd xếp thứ tư.

Arsenal sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh, gấp đôi Man City (Ảnh: Getty Images)



Không chỉ dẫn đầu về khả năng vô địch, Arsenal còn được dự đoán vượt trội các đối thủ ở cuộc đua giành suất dự Champions League.

Đội đương kim vô địch có tới 96,6% khả năng kết thúc mùa giải trong top 4, cao hơn đáng kể so với Man City với 90,8%, Liverpool 74,9% và Man Utd 67,5%.

Siêu máy tính của Opta cũng đưa Arsenal lên vị trí số 1. Sau 10.000 lần mô phỏng, Arsenal đăng quang trong 40,6% trường hợp, còn Man City là 19,6%. Không đội bóng nào khác đạt tỉ lệ 20%.

Những dự báo tích cực dành cho Arsenal phần nào xuất phát từ sự ổn định của đội bóng thành London, trong bối cảnh nhiều đối thủ lớn có những thay đổi đáng kể trên băng ghế huấn luyện.

Man City bước vào mùa giải đầu tiên sau khi Pep Guardiola rời vị trí HLV, với Enzo Maresca được lựa chọn thay thế. Liverpool cũng có sự thay đổi khi Andoni Iraola kế nhiệm Arne Slot, trong khi Chelsea bắt đầu triều đại của Xabi Alonso. Tại Man Utd, Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức sau thời gian tạm quyền cuối mùa trước.

Arsenal, ngược lại, tiếp tục đặt niềm tin vào Arteta và giữ phần lớn bộ khung từng giúp họ giành chức vô địch với 85 điểm mùa trước.

Pháo thủ đồng thời tăng cường lực lượng bằng Bruno Guimaraes từ Newcastle và Christos Tzolis từ Club Brugge. Trung vệ Ezri Konsa của Aston Villa cũng được dự báo sẽ gia nhập Arsenal.

Màn trình diễn tại Siêu cúp Anh càng củng cố những đánh giá tích cực dành cho Arsenal. Hôm 16-8 vừa qua, Pháo thủ đã đánh bại Man City 3-0 đầy thuyết phục tại Cardiff để giành danh hiệu mở màn mùa giải mới.