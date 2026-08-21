Adou Minh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Tại buổi lễ, đại diện Sở Tư pháp đọc Quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Adou Legley Minh (sinh 1997, CLB Công an Hà Nội).

Thừa ủy quyền, bà Phạm Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã trao quyết định cho Adou Minh, đánh dấu cột mốc cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Adou Minh hát vang Quốc ca Việt Nam

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao quyết định nhập quốc tịch cho Adou Minh

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Thanh Hương chúc mừng Adou Minh, khẳng định đây không chỉ là sự thay đổi về mặt pháp lý, mà còn là sự lựa chọn xuất phát từ tình cảm, sự gắn bó, mối quan hệ tốt đẹp mà ông Adou Minh dành cho Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam nói chung.

"Tôi được biết anh sẽ tiếp tục sự nghiệp thể thao của mình tại Việt Nam, cống hiến cho CLB Công an Hà Nội, cho bóng đá Việt Nam. Đây là niềm vui không chỉ của cá nhân ông, mà còn là cầu nối tốt đẹp giữa thể thao và tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp. Tôi tin tưởng rằng với tài năng, kinh nghiệm và tình yêu dành cho Việt Nam, ông sẽ nhanh chóng hòa nhập, trở thành thành viên tích cực mang lại niềm vui cho bóng đá, cho người hâm mộ Việt Nam", Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội bày tỏ.

Tại sự kiện, Adou Minh gây ấn tượng với khả năng đọc, nói tiếng Việt khá ổn dù mới chỉ thời gian ngắn làm quen. Và trên hết là niềm hạnh phúc, tự hào của cầu thủ 29 tuổi này khi đặt tay lên ngực trái hát Quốc ca Việt Nam và nhận quyết định nhập tịch.

Adou Minh chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào khi trở thành công dân Việt Nam

CLB Công an Hà Nội chúc mừng Adou Minh

"Hôm nay, tôi rất tự hào khi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi sẽ thi đấu, cống hiến hết mình cho CLB Công an Hà Nội, cho bóng đá Việt Nam", Adou Minh bày tỏ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới CLB Công an Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đã hỗ trợ, giúp anh hoàn thành tâm nguyện nhập tịch Việt Nam.

Việc chính thức trở thành công dân Việt Nam là điều kiện quan trọng để Adou Minh hướng tới giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao, trung vệ 29 tuổi hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.

Trước Adou Minh, CLB Công an Hà Nội đã chắp cánh cho những Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh có quốc tịch và thỏa nguyện cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.