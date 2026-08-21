Công dân Adou Minh: "Tôi sẽ cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam"

ANTD.VN - "Tôi rất tự hào là người Việt Nam. Tôi sẽ thi đấu, cống hiến hết mình cho CLB Công an Hà Nội, cho bóng đá Việt Nam", Nguyễn Adou Legley Minh bày tỏ trong ngày chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Sáng 21-8, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Nguyễn Adou Legley Minh (sinh 1997, CLB Công an Hà Nội), đánh dấu cột mốc trung vệ hai mang dòng máu Việt - Pháp chính thức trở thành công dân Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao quyết định nhập quốc tịch cho Adou Minh

Adou Minh hạnh phúc trong ngày chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Adou Minh không giấu được xúc động. Anh chia sẻ bằng tiếng Việt: "Tôi rất tự hào là người Việt Nam. Tôi sẽ thi đấu, cống hiến hết mình cho CLB Công an Hà Nội, cho bóng đá Việt Nam".

Chàng cầu thủ 29 tuổi xin thật thà chia sẻ rằng vốn tiếng Việt của bản thân còn hạn chế, song vẫn xin phép được phát biểu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ tại sự kiện.

Nhắc lại tuổi thơ tại Pháp, Adou Minh nhớ về những bữa cơm đông người và ký ức tiếng Việt của ông bà và mẹ mình.

"Tôi nghe nhưng chưa hiểu hết. Tôi cứ nghĩ gia đình nào cũng như vậy. Lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra những ánh mắt và những câu hỏi về nguồn gốc của mình. Khi tôi nói mẹ tôi là người Việt Nam, nhiều người rất bất ngờ. Có lần ở trường, họ còn tưởng mẹ tôi là người bảo mẫu. Dần dần, những câu hỏi của người khác cũng trở thành câu hỏi của tôi", Adou Minh kể.

Adou Minh tự hào hát quốc ca, hứa cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam

Những nhắc nhớ về quê mẹ thôi thúc Adou Minh tìm về Việt Nam chơi bóng vào năm 2024, và dần dần, sự hòa quyền cùng những đồng điệu với con người, đất nước Việt Nam đưa anh đến quyết định theo đuổi nhập tịch, để có thể gắn bó và cống hiến lâu dài cho quê mẹ.

"Khi mới tới Việt Nam cách đây 2 năm, tôi chỉ nghĩ tới việc chơi bóng đá. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy sự thoải mái, tự tin khi hòa nhập văn hóa nơi đây, từ đó có ý định nhập quốc tịch để được thi đấu với tư cách cầu thủ Việt Nam. Hôm nay, tôi rất tự hào khi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Với tư cách một cầu thủ Việt, tôi sẽ thi đấu và cống hiến hết mình cho đất nước Việt Nam", Adou Minh tâm sự.

Trung vệ 29 tuổi đồng thời gửi lời cảm ơn những người đã giúp đỡ anh hoàn tất các thủ tục nhập tịch, đặc biệt là CLB Công an Hà Nội và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Với cột mốc này, Adou Minh sẽ ra sân thi đấu cho CLB Công an Hà Nội trong tư cách nội binh bắt đầu từ mùa 2026/26 này, khi anh cùng đồng đội tranh tài 4 đấu trường: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia.

Đặc biệt, Adou Minh có cơ hội lớn khoác áo đội tuyển Việt Nam, điều mà các cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh đã được thỏa nguyện sau thời gian ngắn khoác áo CLB Công an Hà Nội.