Hội thao PETROVIETNAM 2026: Trung thực - Đoàn kết - Thiết thực

ANTD.VN - Tuần lễ văn hóa PETROVIETNAM năm 2026 có 3 chuỗi hoạt động chính gồm Hội thao, Hội thi Tay nghề và các hội thảo, chương trình an sinh xã hội.

Từ Tuần lễ Văn hóa PETROVIETNAM lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2008, Hội thao ngày càng được chuẩn hóa về quy mô, gắn kết chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao của người lao động PETROVIETNAM. Hội thao PETROVIETNAM năm 2026 (lần thứ XVII) gồm 8 môn thi đấu: Bóng bàn, bơi lội, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, điền kinh, kéo co và pickleball.

Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Hội thao PETROVIETNAM 2025 khu vực phía Bắc.

Có thể dễ dàng nhận thấy, qua các kỳ Hội thao PETROVIETNAM, danh mục các môn thi đấu không cố định mà được điều chỉnh phù hợp, với tiêu chí được đặt lên hàng đầu là tạo sức hút, khuyến khích người lao động tham gia tập luyện thường xuyên. Bởi quan điểm xuyên suốt của PETROVIETNAM là luôn đặt người lao động ở vị trí trung tâm, ưu tiên các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên.

Theo đó, những môn thể thao dễ tập luyện, được nhiều cán bộ nhân viên lựa chọn để rèn luyện sức khỏe hằng ngày luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn PETROVIETNAM, từ kết nối phong trào đến tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cơ sở tập luyện.

ại Hội thao PETROVIETNAM năm 2026, số lượng vận động viên tham gia thi đấu Pickleball tăng đáng kể so với năm 2025. Ảnh: Hội thao PETROVIETNAM khu vực phía Bắc năm 2025.

Nhắc đến hội thao, không thể không nhắc đến môn kéo co. Đây là môn thể thao truyền thống, thể hiện rõ nhất sức mạnh từ tinh thần đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung, phù hợp với phương châm hành động của PETROVIETNAM: “Một đội ngũ - Một mục tiêu”. Ở môn thể thao này, nhiều đơn vị chú trọng đầu tư cho đội tuyển tham dự, tạo nên tính cạnh tranh cao rất cao. Chính vì vậy, kéo co luôn thu hút sự quan tâm, cỗ vũ của đông đảo người lao động, được đánh giá là một trong những môn thể thao có tính gắn kết cao nhất tại Hội thao PETROVIETNAM.

Bên cạnh các môn thể thao phổ biến, luôn thu hút nhiều người tham gia như điền kinh, bơi lội, cầu lông, cờ tướng, cờ vua,... Đồng hành cùng với sự phát triển của phong trào thể thao trong nước, trong thời gian gần đây, pickleball ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên PETROVIETNAM tham gia. Dù mới xuất hiện tại Việt Nam khoảng 3 năm, pickleball đã nhanh chóng lan tỏa, trở thành lựa chọn của hàng triệu người yêu thể thao.

Kéo co là môn thể thao luôn thu hút sự quan tâm, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người lao động. Ảnh tư liệu.

Chị Đào Thị Hương - Công đoàn viên Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes, trực thuộc Công đoàn Bộ máy Quản lý và Điều hành PETROVIETNAM chia sẻ, pickleball là môn thể thao dễ học, dễ chơi, giúp người tập rèn luyện sức bền, sự khéo léo và khả năng phối hợp.

"Môn thể thao này phù hợp với nhiều lứa tuổi, với cường độ vận động vừa phải và có thể tập luyện vào nhiều thời điểm trong ngày; giúp vận động, rèn luyện sức khỏe mà không đặt nặng tính đối kháng như một số môn thể thao khác", chị Hương nhận xét.

Một điểm đáng chú ý tại Hội thao PETROVIETNAM lần thứ XVII là Ban tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác kiểm tra, đánh giá tính trung thực của vận động viên, tổng hợp thông tin và theo dõi lịch sử tham gia thi đấu tại các kỳ hội thao của Tập đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thi đấu.

Các môn thể thao trí tuệ như cờ tướng, cờ vua ngày càng khẳng định sức hút tại Hội thao. Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại lễ bốc thăm tham dự Hội thao PETROVIETNAM năm 2026, Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Hội thao là dịp để cán bộ, đoàn viên trong toàn Tập đoàn giao lưu, tăng cường đoàn kết. Chúng tôi tin rằng, Hội thao lần thứ XVII sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị, là nơi để người lao động PETROVIETNAM thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết, góp phần tạo nên một tuần lễ văn hóa PETROVIETNAM thành công, ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp”.