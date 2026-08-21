Tottenham 'phá két' mua cùng lúc hai tiền đạo Man City

ANTD.VN - Tottenham đang đàm phán với Man City về khả năng chiêu mộ đồng thời hai tiền đạo Savinho và Omar Marmoush. Nếu thương vụ thành công, đội bóng thành London có thể phải bỏ ra khoảng 163 triệu euro cho bộ đôi này.

Tottenham chuẩn bị gây "bão" thị trường chuyển nhượng, khi sẵn sàng chi khoảng 163 triệu euro để đưa Savinho và Omar Marmoush về London, trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

Gà trống từng theo đuổi Savinho từ hè 2025. Khi đó, CLB thành London đưa ra đề nghị khoảng 50 triệu euro nhưng Man City từ chối.

Tottenham muốn đưa cả Savinho và Omar Marmoush về London (Ảnh: Newscord)

Sau một năm, vị thế của cầu thủ chạy cánh người Brazil tại Etihad vẫn chưa thực sự thay đổi. Savinho chỉ đá chính 7 trận ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 và thậm chí không được đăng ký trong trận tranh Siêu cúp Anh, khi Man City thua Arsenal 0-3.

Tottenham tin rằng Savinho có thể mang đến thêm tốc độ và khả năng tạo đột biến cho hàng công. Tuy nhiên, chỉ một mình cầu thủ người Brazil chưa đủ để giải quyết những vấn đề mà De Zerbi đang đối mặt.

Đó là lý do Marmoush trở thành mục tiêu quan trọng không kém.

Tottenham cần một trung phong mới trong bối cảnh Richarlison chỉ còn một năm hợp đồng, còn Dominic Solanke liên tục gặp vấn đề chấn thương. Marmoush có thể chơi như một trung phong độc lập hoặc đá bên cạnh Solanke hay Richarlison. Sự đa năng này khiến tiền đạo người Ai Cập trở thành lựa chọn phù hợp với kế hoạch của Tottenham.

Tầm ảnh hưởng của Marmoush tại Man City đã giảm đáng kể trong 12 tháng qua. Ở cấp CLB, anh phải cạnh tranh vị trí với Erling Haaland, trong khi tại đội tuyển Ai Cập, Mohamed Salah vẫn là ngôi sao hàng đầu.

Nếu Tottenham thành công với cả Savinho và Marmoush, đây sẽ là điểm nhấn lớn trong kỳ chuyển nhượng hè vốn đã rất sôi động của đội bóng.

Trước đó, Tottenham đã chi khoảng 267 triệu euro cho Sandro Tonali, Mateus Fernandes và Jan Paul van Hecke. CLB đồng thời đưa Marcos Senesi, Andy Robertson và thủ môn Martin Dubravka về theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sau khoảng hai thập kỷ duy trì cách tiếp cận tương đối thận trọng, ENIC, tập đoàn sở hữu phần lớn cổ phần Tottenham, đang tăng đáng kể nguồn vốn đầu tư vào đội bóng.

Nếu hoàn tất được cả Savinho lẫn Marmoush, Tottenham sẽ tiếp tục nâng mức đầu tư lên một con số đáng kể. Quan trọng hơn, De Zerbi sẽ có thêm hai phương án tấn công chất lượng để xây dựng đội hình cạnh tranh trong mùa giải mới.