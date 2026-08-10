Thể Công Viettel chiêu mộ thủ môn Việt kiều mới 22 tuổi

ANTD.VN - Thể Công Viettel có những sự bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự trước mùa giải mới, khi chiêu mộ trung vệ người Brazil Lucas Alves de Araujo và thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Australia mới 22 tuổi là Lawrence Caruso. Đây được kỳ vọng là hai mảnh ghép giúp đội bóng áo lính tăng thêm sức mạnh, chiều sâu và sự cạnh tranh ở tuyến dưới.

Lucas Alves - điểm tựa giàu kinh nghiệm

Sinh năm 1992, Lucas Alves de Araujo chính thức gia nhập Thể Công Viettel, mang theo bề dày kinh nghiệm thi đấu tại nhiều môi trường bóng đá khác nhau.

Với chiều cao 1m93, trung vệ người Brazil sở hữu lợi thế rõ rệt trong những pha tranh chấp tay đôi và đặc biệt là khả năng không chiến. Đây cũng là những phẩm chất quan trọng giúp anh có thể trở thành điểm tựa cho hàng phòng ngự của đội bóng áo lính.

Trung vệ Lucas Alves cao tới 1m93

Lucas Alves trưởng thành từ bóng đá Brazil và từng được đôn lên đội một của Corinthians, một trong những CLB giàu truyền thống của quốc gia Nam Mỹ. Sau đó, trung vệ này có nhiều năm thi đấu tại châu Âu và Trung Đông, lần lượt trải nghiệm bóng đá ở Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Saudi Arabia, Romania và Thụy Sĩ.

Đáng chú ý, trong thời gian khoác áo FC Luzern, Lucas Alves có gần 100 lần ra sân tại giải VĐQG Thụy Sĩ. Kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nền bóng đá giúp trung vệ sinh năm 1992 tích lũy được sự từng trải và khả năng thích nghi với những yêu cầu chiến thuật khác nhau.

Mùa giải 2024/25, Lucas Alves trở lại Việt Nam thi đấu trong màu áo Nam Định. Anh nhanh chóng khẳng định vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, góp phần quan trọng vào hành trình lên ngôi vô địch V-League của đội bóng thành Nam.

Việc gia nhập Thể Công Viettel vì thế cũng đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của Lucas Alves. Trung vệ người Brazil bày tỏ sự hào hứng trước cơ hội khoác áo đội bóng áo lính. "Đây là một bước tiến tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho lối chơi cũng như tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ tại đây", Lucas Alves chia sẻ.

Với kinh nghiệm thi đấu phong phú cùng thể hình lý tưởng, trung vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn và khả năng chỉ huy cho hàng thủ Thể Công Viettel trong mùa giải mới.

Lawrence Caruso và giấc mơ trở về Việt Nam

Bên cạnh Lucas Alves, Thể Công Viettel cũng sở hữu một gương mặt đáng chú ý khác trong khung gỗ là Lawrence Caruso.

Sinh năm 2004 tại Melbourne (Australia), Lawrence Caruso mang trong mình dòng máu Việt Nam. Thủ thành cao 1m84 được đào tạo qua nhiều học viện trẻ tại Australia, trong đó có Whittlesea Ranges, Melbourne City và Dandenong City.

Lawrence Caruso là thủ môn mang trong mình hai dòng máu Việt - Úc

Caruso từng gây chú ý khi có màn ra mắt tại giải đấu cao nhất A-League trong màu áo Central Coast Mariners ở tuổi 17. Việc được trao cơ hội thi đấu ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá Australia khi còn rất trẻ cho thấy tiềm năng của thủ thành này.

Sau đó, Lawrence Caruso tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại hệ thống National Premier Leagues (NPL), đồng thời có thời gian góp mặt trong đội một của Western Sydney Wanderers và Green Gully SC.

Môi trường bóng đá Australia vốn đề cao tốc độ, thể lực và cường độ thi đấu cao đã giúp Caruso có thêm nhiều trải nghiệm quý báu. Dù mới 22 tuổi, thủ môn này đã có nền tảng thi đấu tương đối đa dạng và bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều cấp độ.

Điểm đáng chú ý ở Lawrence Caruso là phong cách thi đấu hiện đại, có khả năng chủ động rời khỏi vòng cấm để hỗ trợ hàng phòng ngự. Đặc biệt, Caruso được đánh giá cao ở khả năng chơi chân. Anh có thể phân phối bóng bằng cả hai chân, xử lý tương đối tự tin và giữ được sự bình tĩnh khi chịu sức ép từ đối phương.

Quan trọng hơn, việc khoác áo Thể Công Viettel mang ý nghĩa đặc biệt với Lawrence Caruso khi anh có cơ hội trở về Việt Nam.

"Được trở về Việt Nam thi đấu luôn là một ước mơ lớn lao của bản thân tôi và gia đình. Tôi hy vọng sẽ cống hiến những màn trình diễn tốt nhất và mong một ngày nào đó sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam", thủ thành 22 tuổi chia sẻ.