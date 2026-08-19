ĐT Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Tối 19-8, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập cú đúp giúp ĐT Việt Nam hạ Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó vào chung kết với tổng tỉ số 4-0. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là Thái Lan, đội chúng ta từng đánh bại ở chung kết mùa giải gần nhất.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở lượt đi, tuyển Việt Nam có lợi thế đáng kể trước màn tái đấu tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên bộ khung đã thi đấu hiệu quả ở trận trước, HLV Kim Sang-sik quyết định tạo ra 5 điều chỉnh và chuyển sang sơ đồ 3-5-2, thay cho 3-4-3 được sử dụng ở trận lượt đi.

Đoàn Văn Hậu đánh đầu không thành bàn ở đấu trận

Trên hàng công, Đình Bắc được bố trí đá cặp với Hai Long. Xuân Son và Tài Lộc ngồi dự bị. Ở tuyến giữa, Quang Hải trở lại đội hình xuất phát thay Thành Long. Ba tiền vệ trung tâm gồm Hoàng Đức, Quang Hải và Hoàng Hên.

Trong khi đó, Tiến Anh tiếp tục được tin tưởng bên cánh phải còn Tuấn Tài đảm nhiệm cánh trái, thay vị trí của Văn Vĩ. Hàng phòng ngự cũng chứng kiến sự trở lại đáng chú ý của Văn Hậu. Cầu thủ của Công an Hà Nội FC trở lại đội hình xuất phát và được bố trí đá trung vệ lệch trái. Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải, trong khi Thành Chung chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. Trong khung thành là Lê Giang Patrik.

Quang Hải nỗ lực sút xa

Trong hiệp một, tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép với những cơ hội của Văn Hậu, Đình Bắc, Hoàng Hên hay Quang Hải, tuy nhiên không thành công. Ở thế phải ghi bàn nhưng Malaysia thậm chí không tung nổi pha dứt điểm nào trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, khác biệt đến khi HLV Kim Sang-sik tung Xuân Son vào sân ở phút 59. Chỉ 3 phút sau khi xuất hiện, tiền đạo này đã ghi bàn mở tỉ số sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, giúp ĐT Việt Nam dẫn 1-0.

Xuân Son là người hùng của ĐT Việt Nam với cú đúp bàn thắng vào lưới Malaysia

Khoảng cách quá lớn - 3 bàn sau hai trận đến lúc này khiến Malaysia buông xuôi và mất hoàn toàn động lực. Trong tình thế đó, ĐT Việt Nam có thêm một bàn nữa ở phút 89, khi Xuân Son đột phá mạnh mẽ ở cánh trái rồi dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-0, đồng thời là 4-0 sau hai trận bán kết.

ĐT Việt Nam ghi tên mình vào chung kết ASEAN Cup 2026 và sẽ chạm trán Thái Lan, đối thủ chúng ta từng đánh bại cả hai lượt trận chung kết năm 2024 để đăng quang.