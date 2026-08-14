Cụm Thi đua số 4 Công an Hà Nội: Bồi đắp lý tưởng cách mạng từ những "địa chỉ đỏ"

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026), sáng 14-8, Cụm Thi đua số 4 - CATP Hà Nội gồm các đơn vị: Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Phòng Tham mưu; Phòng Tài chính; Phòng Hậu cần; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Bệnh viện CATP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Tháng Tám đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc tại xã Xuân Trúc (tỉnh Hưng Yên).

Tại Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn công tác Cụm Thi đua số 4 đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc - người chiến sĩ Công an nhân dân kiên trung, bất khuất, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ Cụm Thi đua số 4 dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc

Thành kính trước anh linh liệt sĩ Bùi Thị Cúc, cán bộ, chiến sĩ Cụm Thi đua số 4 nguyện không ngừng học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Các cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hoa bên tượng đài và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ Công an nhân dân kiên trung, bất khuất, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sau lễ dâng hương, đoàn đã đến tham quan Khu trưng bày hiện vật, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc.

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình về nguồn, thay mặt đoàn công tác của Cụm Thi đua số 4, Thượng tá Đồng Xuân Quốc - Phó trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ nhấn mạnh: “Chuyến hành trình về thăm quê hương và Khu lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Qua những trang tư liệu lịch sử và hiện vật trưng bày tại đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Cụm Thi đua số 4 càng cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó tự nhắc nhở bản thân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân".

Chương trình giáo dục chính trị tư tưởng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Bùi Thị Cúc là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam; góp phần bồi đắp niềm tự hào, lòng biết ơn và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, cống hiến vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại làng Vân Mạc, xã Vân Du, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nay thuộc xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thanh niên, phụ nữ, làm công tác dân vận, địch vận và xây dựng cơ sở cách mạng.

Năm 1947, khi mới 17 tuổi, đồng chí được giao nhiệm vụ làm cán bộ Công an quận III, tỉnh Hưng Yên. Hoạt động bí mật trong lòng địch, đồng chí thể hiện sự dũng cảm, mưu trí, gan dạ, xây dựng được nhiều cơ sở, thu thập nhiều tin tức quan trọng, góp phần giúp lực lượng cách mạng nắm tình hình, chủ động đấu tranh với địch.

Ngày 15-5-1950, trong một chuyến công tác, đồng chí Bùi Thị Cúc bị địch bắt. Trước những đòn tra tấn dã man, cùng những thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, người nữ chiến sĩ Công an trẻ tuổi vẫn giữ vững khí tiết, kiên quyết không khai báo, bảo vệ an toàn tổ chức và đồng đội.

Khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Sự hy sinh cao cả của đồng chí trở thành biểu tượng về lòng trung thành, đức hy sinh và tinh thần “vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Sau đây là những hình ảnh do An ninh Thủ đô ghi nhận