Công bố loạt danh mục đề tài khoa học và công nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

ANTD.VN - Bộ GDĐT vừa công bố danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ từ năm 2027 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Bộ GDĐT vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2027.

Theo đó, Bộ GDĐT phê duyệt Danh mục gồm 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu, phát triển một số công nghệ và sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 2027.

Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội có trách nhiệm thực hiện công tác tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc chương trình.

Ba đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ gồm: Nghiên cứu, thiết kế và phát triển giải pháp định vị cho vệ tinh cỡ nhỏ quỹ đạo thấp, hướng tới bảo đảm an ninh định vị không gian; Nghiên cứu phát triển hệ thống cảm biến và phản hồi xúc giác thông minh ứng dụng AI tại biên cho chi giả; Nghiên cứu và phát triển thiết bị định tuyến biên tích hợp chức năng phân loại lưu lượng mạng mã hóa và đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng (QoS).

Trước đó, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định phê duyệt danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 để tuyển chọn thực hiện từ năm 2027 của Bộ GDĐT.

Theo đó, danh mục gồm 11 Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW gồm: Nghiên cứu, phát triển nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý nông nghiệp và thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Phát triển và ứng dụng công nghệ AIoT trong quản lý sức khỏe cá chim vây vàng (Trachinotus anak) nuôi thương phẩm tại Nam Trung Bộ; Nghiên cứu phát triển và tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo các vật liệu nano đa chức năng dạng M-LnxOy/C.dots/chitosan (M= Cu, Ag; Ln= Pr, Nd, La, Ce) tổng hợp theo hướng xanh phục vụ nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường;

Phát triển công nghệ y tế số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu sức khỏe phục vụ chăm sóc sức khỏe thông minh trong sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ tim mạch và dự phòng đột quỵ trong cộng đồng tại Việt Nam;

Bộ GDĐT đặt hàng hàng loạt đề tài khoa học và công nghệ để triển khai từ năm 2027

Nghiên cứu phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng liên kết hàn và sản xuất thông minh; Nghiên cứu, phát triển một số công nghệ chiến lược lõi và sản phẩm UAV thông minh phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp và chuyển đổi số quốc gia;

Nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ trường học lắp ghép cho các xã biên giới đất liền Việt Nam; Nghiên cứu, giải mã công nghệ lõi hệ thống cung cấp điện sức kéo, điều khiển, thông tin tín hiệu trong lĩnh vực đường sắt đô thị; Nghiên cứu công nghệ lưu trữ CO2 dạng hydrate, định hướng ứng dụng trong các thành hệ địa chất tại Việt Nam;

Phát triển nền tảng công nghệ sinh học số phục vụ thiết kế, thẩm định và tối ưu hóa quy trình chế biến nhiệt thực phẩm dựa trên dữ liệu vi sinh vật và dữ liệu động học nhiệt của Việt Nam; Nghiên cứu phát triển vật liệu nano thấp chiều (0D - 2D) cho cảm biến thông minh và linh kiện bán dẫn.