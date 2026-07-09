Phòng ngừa là chính, chuyển đổi số là động lực

ANTD.VN - Từ thực tiễn địa bàn có số lượng lớn người nước ngoài sinh sống, làm việc và du lịch, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức quản lý bằng mô hình “Quản lý người nước ngoài 3 nhất” với ba tiêu chí xuyên suốt: Thông minh nhất - Chủ động nhất - Số hóa nhất.

Công an phường Tây Hồ kiểm tra cơ sở lưu trú có người nước ngoài

Lấy người dân làm trung tâm của công tác quản lý

Là địa bàn phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, Tây Hồ luôn nằm trong nhóm khu vực có đông người nước ngoài đến cư trú, làm việc và học tập. Bên cạnh những thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh, trật tự.

Thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra, xử lý vi phạm theo phương thức truyền thống, Công an phường Tây Hồ đã lựa chọn hướng đi mới, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy người dân làm "cánh tay nối dài" trong công tác quản lý. Từ đó, mô hình "Quản lý người nước ngoài 3 nhất" được xây dựng và triển khai với ba tiêu chí "Thông minh nhất - Chủ động nhất - Số hóa nhất", tạo sự thay đổi rõ nét cả về phương thức quản lý lẫn nhận thức của cộng đồng.

Theo Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ, điểm nổi bật của mô hình là phát huy vai trò của người dân, chủ cơ sở lưu trú, chủ căn hộ cho thuê và doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Mỗi người không chỉ là đối tượng thực hiện các quy định của pháp luật mà còn trở thành lực lượng đồng hành cùng Công an trong phát hiện, cung cấp thông tin, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để làm được điều đó, Ban chỉ huy Công an phường đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ngoài các hội nghị phổ biến pháp luật, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng khách sạn, căn hộ dịch vụ, doanh nghiệp, ban quản lý tòa nhà để hướng dẫn khai báo tạm trú, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính cũng như trao đổi các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến người nước ngoài.

Công an phường Tây Hồ tuyên truyền, hướng dẫn trao đổi thông tin với du khách người nước ngoài cư trú tại địa bàn

Không dừng ở tuyên truyền, lực lượng Công an còn xây dựng các nhóm kết nối trực tuyến với ban quản lý chung cư, chủ cơ sở lưu trú và các hộ dân cho thuê nhà. Thông qua những kênh kết nối này, các quy định mới của pháp luật, cảnh báo về tình hình an ninh, trật tự hay hướng dẫn nghiệp vụ đều được cập nhật nhanh chóng. Khi phát sinh vụ việc, thông tin được chuyển đến lực lượng Công an gần như ngay lập tức, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp nhận và xử lý.

Phát huy hiệu quả từ ba tiêu chí "Thông minh - Chủ động - Số hóa"

Ba tiêu chí cốt lõi của mô hình không chỉ là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực.

Với tiêu chí "Thông minh nhất", Công an phường Tây Hồ khai thác hiệu quả dữ liệu trên các hệ thống nghiệp vụ, kết hợp thông tin từ cơ sở để phân tích, đối chiếu và đánh giá tình hình. Việc kiểm chứng nhiều nguồn dữ liệu giúp kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú quá hạn, khai báo không đúng quy định hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ đó chủ động các biện pháp quản lý phù hợp.

Ở tiêu chí "Chủ động nhất", lực lượng Công an không chờ phát sinh vụ việc mới vào cuộc mà thường xuyên rà soát địa bàn, nắm chắc từng địa chỉ có người nước ngoài cư trú, duy trì trao đổi thông tin với khách sạn, căn hộ dịch vụ, doanh nghiệp và ban quản lý các khu chung cư. Chính sự chủ động này giúp nhiều vấn đề được phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Công an phường Tây Hồ hướng dẫn người nước ngoài cư trú trên địa bàn cài đặt VNeID trên điện thoại di động để thuận tiện các công việc đăng ký

Trong khi đó, tiêu chí "Số hóa nhất" được thể hiện rõ qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý. Các hoạt động trao đổi, hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân được thực hiện linh hoạt trên môi trường số, vừa giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý của lực lượng Công an.

Song song với đó, Công an phường còn chú trọng hướng dẫn người dân nhận diện những phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động du lịch, đầu tư, lao động hoặc thuê căn hộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như cư trú trái phép, lao động sai mục đích nhập cảnh hay tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép. Những nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, gắn với các tình huống thực tế nên dễ tiếp cận và mang lại hiệu quả cao.

Thực tiễn triển khai cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và các cơ sở lưu trú. Ngày càng nhiều chủ cơ sở chủ động khai báo tạm trú, tích cực trao đổi thông tin với lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân và ban quản lý các tòa nhà đã giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ hiệu quả đạt được, mô hình "Quản lý người nước ngoài Ba nhất" đang khẳng định đây không chỉ là giải pháp đổi mới trong công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập cảnh mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy phòng ngừa là chính và lấy chuyển đổi số làm động lực. Cách làm sáng tạo này tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, vì dân, đồng thời xây dựng phường Tây Hồ trở thành địa bàn an toàn, văn minh và thân thiện đối với người nước ngoài sinh sống, làm việc và du lịch.