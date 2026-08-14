Gỡ áp lực giao thông tĩnh bằng bãi xe “lưỡng dụng” tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

ANTD.VN - Một khoảng sân trường được sử dụng đúng công năng trong giờ học, đồng thời trở thành điểm trông giữ phương tiện phục vụ cộng đồng vào những ngày nghỉ. Cách làm “lưỡng dụng” tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, số 85 Nguyễn Thái Học, đang mở thêm không gian đỗ xe thuận tiện cho người dân, du khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, góp phần giảm áp lực giao thông và giữ gìn trật tự đô thị.

Những ngày cuối tuần, khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường đón đông người dân và du khách. Cùng với nhu cầu tham quan, nhu cầu gửi xe cũng tăng, trong khi không gian dành cho giao thông tĩnh tại khu vực trung tâm luôn có giới hạn.

Bãi xe lưỡng dụng được bố trí tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Từ yêu cầu thực tế đó, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chủ động rà soát các địa điểm có khả năng bố trí điểm trông giữ phương tiện theo chủ trương “lưỡng dụng”. Sân Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt được xác định là một trong những địa điểm phù hợp và Công an phường đã tham mưu UBND phường triển khai phương án.

Ngày 25-6, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ban hành văn bản thống nhất việc “lưỡng dụng” khu vực trường học để tổ chức trông giữ miễn phí xe đạp, xe máy và ô tô dưới 16 chỗ tạm thời, phục vụ nhân dân và khách du lịch tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn.

Công an phường trao đổi, hướng dẫn bảo vệ trường học

Theo phương án, điểm trông giữ được bố trí tại sân Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, số 85 phố Nguyễn Thái Học. Hoạt động từ 19h ngày thứ Sáu đến 6h sáng thứ Hai hàng tuần và trong các ngày nghỉ lễ. Lực lượng tham gia gồm nhân viên bảo vệ nhà trường, Đoàn Thanh niên phường, lực lượng dân quân, Công an phường…

Điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở việc không cần thêm quỹ đất mới. Sân trường vẫn phục vụ hoạt động giáo dục theo chức năng chính; chỉ trong khoảng thời gian nhà trường nghỉ, không gian này được tận dụng để đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện. Đây là giải pháp linh hoạt trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế.

Thêm một lựa chọn, bớt một áp lực

Với người dân và du khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một điểm gửi xe thuận tiện có ý nghĩa thiết thực. Thay vì phải tìm kiếm chỗ đỗ trên các tuyến phố xung quanh, người điều khiển phương tiện có thể đưa xe vào khu vực được bố trí, qua đó giảm nguy cơ dừng, đỗ tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè.

Kiểm tra an toàn PCCC sẵn sàng trong mọi tình huống

Khi phương tiện được tập trung về một điểm, không gian dành cho người đi bộ và giao thông cũng được bảo đảm tốt hơn. Đây là lợi ích trực tiếp của bãi xe lưỡng dụng đối với trật tự đô thị.

Với cơ quan quản lý, mô hình tạo ra một cách tiếp cận chủ động: giải quyết nhu cầu gửi xe song song với lập lại trật tự đô thị. Người dân có thêm nơi gửi xe phù hợp, lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong công tác quản lý, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định.

Bản chất của “lưỡng dụng” vì vậy không chỉ nằm ở việc tận dụng một khoảng sân. Quan trọng hơn, đây là cách khai thác hiệu quả hạ tầng hiện hữu theo từng thời điểm, biến nguồn lực sẵn có thành tiện ích phục vụ cộng đồng.

Từ một sân trường đến giải pháp vì cộng đồng

Theo Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc bố trí điểm trông giữ tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt là kết quả rà soát, tham mưu thực hiện chủ trương “lưỡng dụng” đối với khu vực trường học, nhằm đáp ứng nhu cầu trông giữ phương tiện của nhân dân.

Mô hình cũng cho thấy sự phối hợp giữa chính quyền, Công an phường, nhà trường và các lực lượng tại cơ sở. Nhân viên bảo vệ trường, Đoàn Thanh niên phường, lực lượng dân quân cùng tham gia tổ chức điểm trông giữ, tạo nên một mô hình phục vụ cộng đồng có sự chung tay của nhiều lực lượng.

Sân trường được tận dụng trở thành bãi xe lưỡng dụng vào ngày nghỉ

Công an phường trao đổi hướng dẫn lực lượng bảo vệ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hướng dẫn người dân gửi xe tại bãi xe lưỡng dụng

Đặc biệt, việc trông giữ phương tiện được thực hiện miễn phí, đúng đối tượng và trong khung thời gian phù hợp, giúp người dân, du khách có thêm sự lựa chọn khi đến tham quan các di tích trên địa bàn.

Bãi xe lưỡng dụng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt là một giải pháp không lớn về quy mô đầu tư nhưng thiết thực về hiệu quả xã hội.

Từ một nhu cầu rất cụ thể là “có chỗ gửi xe”, cách làm này hướng tới mục tiêu rộng hơn là xây dựng môi trường đô thị trật tự, thuận tiện và văn minh. Khi phương tiện có nơi gửi phù hợp, lòng đường, vỉa hè được giảm áp lực; khi người dân thuận tiện, việc chấp hành quy định cũng có thêm điều kiện.

Bãi xe lưỡng dụng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt vì thế là một giải pháp không lớn về quy mô đầu tư nhưng thiết thực về hiệu quả xã hội. Tận dụng cái sẵn có, phục vụ đúng lúc, đúng nhu cầu - đó là điểm đáng chú ý trong cách làm của phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, góp phần tháo gỡ bài toán giao thông tĩnh và tạo thêm sự thuận tiện cho người dân, du khách khi đến với không gian văn hóa, lịch sử của Thủ đô.