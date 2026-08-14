Bộ trưởng Bộ Y tế: Hoàn thiện hồ sơ 3 dự án Luật đúng tiến độ

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 3 dự án Luật trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, thời gian chuẩn bị gấp, trong đó có dự án luật sửa nhiều luật được dự kiến trình trong một kỳ họp Quốc hội.

Tại trụ sở Bộ Y tế mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp nghe báo cáo nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực y tế; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Rà soát, phân tích, hoàn thiện nội dung các dự án luật

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong bối cảnh khối lượng công việc rất lớn, thời gian chuẩn bị gấp, trong đó có dự án luật sửa nhiều luật được dự kiến trình trong một kỳ họp Quốc hội.

Đây đều là những dự án luật có nhiều nội dung quan trọng, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; An toàn thực phẩm và phòng, chống tác hại của thuốc lá. Vì vậy, quá trình xây dựng, tiếp thu, giải trình cần được thực hiện kỹ lưỡng, đầy đủ và có căn cứ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan. (Ảnh: MOH)

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo phải tập trung nhân lực, các đơn vị phối hợp thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Y tế theo đúng tiến độ.

Đồng thời lưu ý, nội dung các dự án luật cần được rà soát, phân tích và hoàn thiện xoay quanh 4 nhóm vấn đề trọng tâm đã được các đơn vị thống nhất.

Thứ nhất, những nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan, đơn vị và những vấn đề cần điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Thứ hai, các nội dung liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó không còn tổ chức cấp huyện. Những quy định trước đây gắn với cấp huyện cần được rà soát, điều chỉnh phù hợp.

Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo các nghị quyết của Quốc hội, đồng thời rà soát những quy định về điều kiện kinh doanh theo hướng cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ tư,các nội dung cần thể chế hóa những chủ trương, chính sách đã được xác định, bảo đảm quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, việc sửa đổi lần này cần tập trung xử lý những vấn đề thuộc các nhóm nêu trên, tránh mở rộng thành những chính sách mới không cần thiết.

Lưu ý chất lượng hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội

Một trong những nội dung được Bộ trưởng Đào Hồng Lan đặc biệt lưu ý là chất lượng hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp về hiệu quả của các chính sách, nhất là những nội dung liên quan đến cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh...

Đối với các quy định về điều kiện kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị phân tích cụ thể tác động của việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện, qua đó làm rõ đóng góp của chính sách đối với phát triển kinh tế - xã hội. Hồ sơ càng đầy đủ, có số liệu và kết quả cụ thể thì càng thuận lợi cho việc giải trình trước Chính phủ và Quốc hội.

Các đại biểu đến từ các uỷ ban của Quốc hội, của Vụ Khoa giáo - Văn xã đánh giá cao sự tích cực của các tổ soạn thảo; đồng thời đã thảo luận, trao đổi và đề nghị các Vụ, Cục đầu mối soạn thảo các dự thảo Luật nêu trên của Bộ Y tế làm rõ thêm một số nội dung còn chưa rõ ý. (Ảnh: MOH)

Về tiến độ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, dự kiến ngày 18/8, Chính phủ sẽ họp đối với dự án luật sửa đổi nhiều luật. Để bảo đảm các thành viên Chính phủ có đủ thời gian nghiên cứu, hồ sơ phải được gửi đầy đủ trước 10h ngày 16/8.

Do đó, các đơn vị được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trong ngày 12/8 về Vụ Pháp chế để tổng hợp, hoàn thiện và gửi Chính phủ.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các dự án luật còn lại, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ trì tiếp tục tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ đã thống nhất.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, dù một số quy định yêu cầu phải xin ý kiến, thẩm định trước theo thời hạn nhất định, các đơn vị cần chủ động triển khai song song, vừa hoàn thiện hồ sơ vừa tiếp thu các ý kiến góp ý trong quá trình thẩm định.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có các cơ quan của Quốc hội, để những nội dung có thể thảo luận, cho ý kiến sớm được triển khai trước.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan báo cáo lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội để hỗ trợ Bộ Y tế trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; Bộ Y tế sẵn sàng tham gia, báo cáo sớm trong các cuộc làm việc từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, nhất là khi xuất hiện những nội dung mới cần cập nhật.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị không chỉ bảo đảm đúng tiến độ mà còn phải nâng cao chất lượng hồ sơ, nhất là các nội dung giải trình về sự cần thiết sửa đổi, kết quả cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tác động của chính sách.