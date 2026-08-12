Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên

ANTD.VN - Trước thềm lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên, chiều 12-8, tập thể cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Hà Nội (87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Đoàn đại biểu do Trung tá Chu Quốc Dũng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô dẫn đầu đã thành kính dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Hà Nội (87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên đoàn đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tập thể cán bộ, chiến sỹ, người lao động An ninh Thủ đô thành kính dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động dâng hoa không chỉ thể hiện tình cảm, lòng thành kính và sự tri ân đối với công lao to lớn của Người, mà còn góp phần nhắc nhở thế hệ những người làm báo An ninh Thủ đô hôm nay tiếp tục học tập, noi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và cống hiến, góp sức xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng phát triển.

Đây đồng thời là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15/8/1976-15/8/2026).

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: