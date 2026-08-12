Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả lũ

Theo đó, vào hồi 13h00 ngày 11/8/2026, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 102,71m, mực nước hạ lưu 13,28m, lưu lượng về hồ 3.803 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 4.296 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 10h00 ngày 12/8/2026;

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.