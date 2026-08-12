328 thí sinh Tuyên Quang thi lại các môn thi tốt nghiệp THPT từ ngày mai 13-8

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu trong quá trình tổ chức thi tại trường chuyên Tuyên Quang, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 13/8, toàn bộ cán bộ làm công tác thi và thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ chính thức triển khai kỳ thi lại với các môn thi tốt nghiệp THPT.

Theo lịch thi, công tác tổ chức thi lại được thực hiện từ ngày 13 đến 15/8. Cụ thể, sáng 13/8, họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. Chiều 13/8, thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi.

Ngày 14/8, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Sáng 15/8, thí sinh làm bài thi 2 môn tự chọn.

Kỳ thi lại tại Tuyên Quang sẽ được tổ chức đối với 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Toàn bộ thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức. Trong số này, có 326 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 328 thí sinh môn Toán; 140 thí sinh môn Vật lí; 113 thí sinh môn Hóa học; 38 thí sinh môn Sinh học; 113 thí sinh môn Lịch sử; 37 thí sinh môn Địa lí; 4 thí sinh môn Tin học và 207 thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ gồm: 198 thí sinh tiếng Anh, 7 tiếng Trung Quốc, 1 tiếng Nhật và 1 tiếng Hàn.

Tất cả nhân sự phục vụ kỳ thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không có liên quan trực tiếp đến vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi chính thức. Trước khi làm nhiệm vụ, cán bộ tham gia kỳ thi sẽ được quán triệt, tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật.

Để chuẩn bị cho kỳ thi lại này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phối hợp triển khai công tác tổ chức kỳ thi lại theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT và các quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy chế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo do ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban.

Lực lượng kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường; việc phân công nhiệm vụ được thực hiện bằng văn bản, thiết lập đầu mối thông tin và chế độ báo cáo xuyên suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Bộ GD-ĐT yêu cầu việc tổ chức thi lại được thực hiện đúng theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.