ANTD.VN - Sáng nay 8-8, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề, Hà Nội đã tham quan không gian Trưng bày “Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên”, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi CBCS trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Công an phường Bồ Đề tham quan Trưng bày “Sách - Báo - Ảnh 50 năm An ninh Thủ đô”

Ngày 7-8-2026, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức giới thiệu Trưng bày “Sách - Báo - Ảnh 50 năm kỷ niệm An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên”.

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển của An ninh Thủ đô, đồng thời mang tới công chúng những tư liệu quý, những hình ảnh, bìa báo tiêu biểu được tuyển chọn qua từng thời kỳ; qua đó tái hiện chặng đường đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô vì Nhân dân phục vụ.

Tham quan không gian trưng bày, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề có dịp tìm hiểu những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 50 năm của An ninh Thủ đô. Những trang báo, hình ảnh và tư liệu được giới thiệu không chỉ phản ánh sự phát triển của báo chí Công an Thủ đô mà còn ghi dấu nhiều sự kiện, chiến công, những câu chuyện đẹp về cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

CBCS Công an phường Bồ Đề tham quan, học tập giáo dục chính trị, truyền thống về Công an Thủ đô Anh hùng qua những tài liệu, sách báo tại gian trưng bày

Đặc biệt, hoạt động tham quan được Công an phường Bồ Đề xác định là một nội dung thiết thực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đối với CBCS. Qua những tư liệu trực quan, sinh động, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm cơ hội nhìn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô, từ đó nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, về những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh các ấn phẩm của An ninh Thủ đô, không gian trưng bày còn giới thiệu những đầu sách có giá trị của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật về lịch sử, truyền thống và hoạt động của lực lượng Công an. Đây là nguồn tư liệu hữu ích để CBCS tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ và bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại uý Lý Ngọc Tuấn, CBCS Công an phường Bồ Đề bày tỏ: “Việc tham quan trưng bày không đơn thuần là hoạt động văn hóa mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ được “ôn cũ để hiểu mới”, thêm trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Từ đó, mỗi CBCS càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gần dân, sát dân, chủ động nắm tình hình, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Qua hoạt động này, tinh thần học tập và giáo dục truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong Công an phường Bồ Đề, góp phần xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu tinh thần trách nhiệm, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.