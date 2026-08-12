Để mỗi sinh viên đều có kỹ năng tự phòng các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ…

TS. Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam phát biểu tại chương trình

Trong phát biểu chào mừng, TS. Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam khẳng định nhà trường rất quan tâm đến việc giảng dạy kiến thức cũng như kỹ năng mềm cho học sinh, đặc biệt là cách phòng ngừa thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. TS. Lê Thị Thanh Hương đã chia sẻ một câu chuyện có thật đã xảy đến với sinh viên nhà trường – bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, thậm chí khi lực lượng Công an thật xuất hiện vẫn không tin và chỉ làm theo lời của “cán bộ công an trong điện thoại”…

TS.Trung tá Nguyễn Văn Nhật, giảng viên Học viện An ninh nhân dân báo cáo nội dung tuyên truyền tại chương trình

Theo TS Lê Thị Thanh Hương chúng ta đang sống trong một môi trường mà chiếc điện thoại quyết định gần như là mọi giao dịch từ học tập, ăn uống, mua sắm đến kết nối bạn bè, xã hội. Chính sự tiện lợi đó nảy sinh ra khá nhiều vấn đề trong đó có việc đối tượng tìm cách thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó, đại diện nhà trường khẳng định việc lắng nghe các bài tuyên truyền pháp luật trong đó có nhận diện và phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo sẽ thêm kỹ năng mềm cho sinh viên khi bước vào cuộc sống, có trách nhiệm với môi trường số mà chúng ta đang sống.

Buổi tuyên truyền dành cho hơn 300 sinh viên Đại học Đại Nam

Sau phần khai mạc, với phong cách tiếp cận trẻ trung, gần gũi từ những clip ngắn, game vui có thưởng đến cách trao đổi, TS. Trung tá Nguyễn Văn Nhật, giảng viên Học viện An ninh nhân dân đã giúp các bạn sinh viên Đại học Đại Nam nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến; cách thức phòng ngừa...

Sinh viên Đại học Đại Nam hào hứng với các phần game show của báo cáo viên

Báo cáo viên đồng thời khuyến nghị sinh viên thực hiện nguyên tắc “3 không”: không hoảng sợ trước các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa; không tin tưởng những thông tin chưa được kiểm chứng; không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người lạ.

Đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm, bà Nguyễn Thị Mai Hường - Phòng Quản lý rủi ro - Khối Quản trị rủi ro Ngân hàng Việt Á đã chia sẻ những kiến thức, kỹ năng sử dụng an toàn các dịch vụ ngân hàng và ngân hàng số.

Đại diện Ngân hàng Việt Á, Ban Giám hiệu Đại học Đại Nam và báo cáo viên trao quà cho các sinh viên giành phần thắng trong game vui tại chương trình

Sinh viên được hướng dẫn nhận diện các hình thức giả mạo ứng dụng ngân hàng, website, tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo; khuyến nghị chỉ giao dịch trên các kênh chính thức của ngân hàng, kích hoạt đầy đủ các phương thức xác thực bảo mật và xác thực sinh trắc học theo quy định; không truy cập đường dẫn lạ, đồng thời tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngân hàng Việt Á đồng hành cùng chương trình, trao quà cho các sinh viên có câu trả lời đúng

Bên cạnh đó, đại diện VietABank cũng phân tích nhiều tình huống lừa đảo thực tế như giả mạo mã QR, đường link thanh toán, cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng... qua đó giúp sinh viên nâng cao khả năng nhận diện và chủ động phòng ngừa rủi ro trong giao dịch trực tuyến.

Đại diện Ngân hàng Việt Á trao đổi tại chương trình

Chương trình cũng dành thời gian để sinh viên trao đổi, đặt câu hỏi và thảo luận trực tiếp với các báo cáo viên về những tình huống lừa đảo thường gặp trong thực tế. Các nội dung chia sẻ đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia môi trường số, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.

Sau buổi tuyên truyền, các sinh viên có thêm kỹ năng ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo mới

Hoạt động tuyên truyền tại Trường Đại học Đại Nam tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa Phòng An ninh kinh tế với các cơ sở đào tạo và tổ chức tín dụng trong công tác phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua hệ thống ngân hàng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn tài chính, bảo đảm an ninh trong hoạt động ngân hàng và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.