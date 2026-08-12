ANTD.VN - Với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, phường Khương Đình, Hà Nội tổ chức giải tỏa các vi phạm tại khu vực ngõ 509 Vũ Tông Phan, góp phần xây dựng không gian đô thị “đường thông, hè thoáng”, sạch đẹp, an toàn.

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn về “Trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; phường Khương Đình đã xây dựng phương án tổ chức giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực ngõ 509 phố Vũ Tông Phan.

Phường Khương Đình giải tỏa vi phạm, lập lại trật tự đô thị tại ngõ 509 Vũ Tông Phan

Kiên quyết giải tỏa vi phạm, trả lại không gian công cộng

Đây là hoạt động nhằm từng bước khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời nâng cao chất lượng vệ sinh, cảnh quan môi trường đô thị.

Sáng 12-8, lực lượng chức năng phường Khương Đình đã tiến hành giải tỏa, tháo dỡ các mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo treo, gắn không đúng quy định; đồng thời di chuyển chậu cây cảnh, giàn hoa và các vật dụng được đặt, để dọc hai bên lòng đường, hè phố hoặc tại khu vực đất công cộng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Cùng với đó, phường tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên cây xanh, cột điện, tường nhà; thu dọn, vận chuyển phế thải phát sinh sau quá trình tháo dỡ, bảo đảm khu vực được làm sạch, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Giải tỏa gắn với duy trì, chống tái lấn chiếm

Không chỉ tập trung vào việc xử lý các vi phạm trước mắt, phường Khương Đình xác định việc duy trì kết quả sau giải tỏa là nhiệm vụ quan trọng. Công an phường được giao phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai. Sau khi hoàn tất giải tỏa, lực lượng chức năng sẽ được bố trí chốt giữ, tổ chức tuần tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tái vi phạm.

Công tác tuyên truyền được phường chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Việc triển khai giải tỏa tại ngõ 509 Vũ Tông Phan cho thấy quyết tâm của phường Khương Đình trong xử lý những tồn tại về trật tự đô thị từ cơ sở. Với cách làm đồng bộ, phân công rõ người, rõ việc, gắn xử lý vi phạm với tuyên truyền, vệ sinh môi trường và duy trì sau giải tỏa, phường hướng tới tạo chuyển biến bền vững, xây dựng không gian đô thị văn minh, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.