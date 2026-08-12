Hà Nội: Tiếp tục rà soát, xử lý trụ sở, đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, bao gồm cả đất của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp

Ngày 12-8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí thành phố chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để rà soát tiến độ thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2026 của thành phố.

Báo cáo tại đây, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Vũ Duy Tuấn - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28-6-2026 của UBND thành phố về trọng tâm về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí năm 2026 vẫn đang được triển khai tích cực.

Đến ngày 11-8, trong tổng số 19 nhiệm vụ được giao, thành phố đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, 13 nhiệm vụ đang được triển khai.

Trong đó, Sở Tài chính còn 2 nhiệm vụ đang được triển khai gồm: tập trung xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách, đầu tư công chậm triển khai và rà soát, tháo gỡ để xử lý dứt điểm các dự án BT đang triển khai dở dang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai 4 nhiệm vụ, gồm: xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai; rà soát, đề xuất phương án sử dụng quỹ đất công ích tại các xã, phường...

Sở Xây dựng đang triển khai nhiệm vụ phân loại, đề xuất phương án quản lý, xử lý, đưa vào khai thác toàn bộ quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.

Sở Công Thương đang triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng 1,6 - 1,8%/năm…

Các ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố đã rà soát, hoàn thành ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý đối với 71 trụ sở xã, phường cần tiếp tục xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, thành phố đang triển khai nhiệm vụ tham mưu ban hành 31 định mức kinh tế - kỹ thuật và 58 đơn giá thuộc thẩm quyền của thành phố…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ nhiệm vụ đã được giao tại Kế hoạch số 248/KH-UBND về phòng, chống lãng phí; tập trung triển khai, hoàn thành sớm các nhiệm vụ, không để tình trạng kéo dài, chậm tiến độ.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thành sớm các nhiệm vụ không chỉ nhằm thực hiện kế hoạch mà còn góp phần phòng ngừa, hạn chế lãng phí trong tương lai và xử lý những tồn đọng từ trước.

Đối với việc xây dựng định mức, đơn giá, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đây là vấn đề đã được thành phố đặc biệt quan tâm và chỉ đạo từ trước. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều định mức, đơn giá chưa được ban hành. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ, nhất là khi thời hạn trước đây đã được đặt ra là ngày 31-12-2025 nhưng đến nay đã qua hơn nửa năm.

Đối với việc rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các xã, phường. Việc rà soát không chỉ giới hạn ở đất thuộc các cơ quan của thành phố mà phải bao gồm cả đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn.