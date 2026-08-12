Nghỉ lễ Quốc khánh năm ngày liên tục, lương hưu được chi trả thế nào?

ANTD.VN - Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 tại Hà Nội có sự thay đổi.

Người cao tuổi làm thủ tục nhận lương qua tài khoản cá nhân

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua 2 hình thức tài khoản cá nhân (thẻ ATM) và tiền mặt.

Nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc tình hình thực tế ở địa phương.

Ngoài Hà Nội, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố vào 2 ngày đầu tháng còn có Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Ngoài ra, nhiều nơi trả qua thẻ ngân hàng vào ngày 1 đầu tháng, bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 2/9/2026 (thứ Tư) và 1 ngày liền kề trước là 1/9/2026 (thứ Ba).

Do hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8 sang làm bù vào thứ Bảy ngày 22/8, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2026 sẽ kéo dài 5 ngày liền từ ngày 29/8 (thứ Bảy) đến hết ngày 2/9 (thứ Tư).

Do lịch chi trả lương hưu trùng với nghỉ lễ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào thứ Sáu, tức ngày 4/9. Về chi trả tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ thực hiện sau ngày 4/9.

Thống kê 7 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho trên 607.000 người, tổng số tiền hơn 29.500 tỉ đồng. Tỉ lệ chuyển tiền qua tài khoản cá nhân đạt 99,61%.

