Nửa thế kỷ An ninh Thủ đô: Những trang báo đồng hành cùng nhịp sống giao thông Hà Nội

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm An ninh Thủ đô xuất bản số đầu tiên (15/8/1976 - 15/8/2026), Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô.

Thay mặt Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Ban biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô nhân dấu mốc 50 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của những người làm báo An ninh Thủ đô với lực lượng CSGT trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua.

Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội chúc mừng Ban biên tập, những người làm báo An ninh Thủ đô

Đại tá Trần Đình Nghĩa đánh giá, trong suốt quá trình đồng hành cùng lực lượng CSGT, An ninh Thủ đô đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định liên quan đến lĩnh vực giao thông; phản ánh sinh động tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô cũng như hoạt động của lực lượng CSGT trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, những thông tin nhanh, chính xác, có tính thời sự cao về tình hình giao thông, các điểm ùn tắc, những vấn đề "nóng" trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được An ninh Thủ đô phản ánh kịp thời đã góp phần cung cấp cho người dân những thông tin thiết thực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Thông qua công tác tuyên truyền, An ninh Thủ đô không chỉ là cầu nối đưa thông tin chính thống về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến với nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT, những nỗ lực của lực lượng Công an Thủ đô trong giải quyết các "điểm nghẽn", phục vụ nhân dân, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của những người làm báo An ninh Thủ đô với lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác thông tin, tuyên truyền

Đại tá Trần Đình Nghĩa bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Phòng CSGT và An ninh Thủ đô tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả; qua đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, những quy định pháp luật mới cũng như những mô hình, cách làm hiệu quả của lực lượng CSGT. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, từng bước xây dựng văn hóa giao thông Thủ đô văn minh, an toàn.

Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô giới thiệu không gian, vật phẩm trưng bày tại phòng truyền thống của đơn vị

Trân trọng cảm ơn lẵng hoa tươi thắm cùng những tình cảm, lời chúc mừng của Ban Chỉ huy Phòng CSGT, Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, khẳng định công tác phối hợp tuyên truyền giữa An ninh Thủ đô với Phòng CSGT nói riêng và Công an thành phố Hà Nội nói chung sẽ tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Theo đó, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô sẽ chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt và truyền tải những thông tin chính thống, chính xác, nhanh chóng đến với người dân; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính tin cậy, khách quan và sức lan tỏa của từng tác phẩm báo chí.

Dấu mốc 50 năm của An ninh Thủ đô luôn có sự đồng hành của Phòng Cảnh sát giao thông nói riêng và lực lượng Công an Thủ đô nói chung

Trung tá Chu Quốc Dũng nhấn mạnh, việc đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đến người dân mà còn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dấu mốc 50 năm xuất bản số đầu tiên là dịp để An ninh Thủ đô nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí trong lực lượng Công an. Trong chặng đường phía trước, sự phối hợp giữa An ninh Thủ đô với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có lực lượng CSGT, sẽ tiếp tục góp phần đưa thông tin chính xác, tin cậy đến gần hơn với nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, an toàn.