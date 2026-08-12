Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội: Thông tin định hướng, đa chiều từ An ninh Thủ đô luôn rất cần thiết

ANTD.VN - Chiều 11-8, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Báo An ninh Thủ đô xuất bản số báo đầu tiên (15-8-1976/ 15-8-2026).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng An ninh Thủ đô

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Báo An ninh Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử 50 năm, không chỉ là tờ báo chính thống của lực lượng công an mà đã khẳng định vững chắc thương hiệu là một trong những tờ báo uy tín hàng đầu của Thủ đô và cả nước.

Đặc biệt, suốt những năm qua, Báo An ninh Thủ đô đã luôn sát cánh cùng thành phố trong việc phản biện chính sách, tuyên truyền, lan tỏa thông tin, chủ trương, đường lối của thành phố và các hoạt động của lãnh đạo thành phố tới nhân dân…

Đồng chí Đào Xuân Dũng thông tin, thành phố đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, cả hệ thống chính trị thành phố đang tập trung triển khai rất nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược nhưng đồng thời cũng phải giải quyết nhiều yêu cầu mới, khó và cấp bách để đưa Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.

“Ngay sáng nay, thành phố họp bàn về nội dung trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – một dự án đang được dư luận và rất nhiều người dân Thủ đô quan tâm” – đồng chí Đào Xuân Dũng dẫn chứng, đồng thời chia sẻ, thông tin định hướng kịp thời từ các cơ quan báo chí chính thống như An ninh Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị, mong muốn An ninh Thủ đô tiếp tục sát cánh, đồng hành cùng thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng này, vì sự phát triển chung của Thủ đô và hạnh phúc của nhân dân.

Trung tá Chu Quốc Dũng - Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô giới thiệu với đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội một số kỷ vật trưng bày tại Phòng Triển lãm Báo An ninh Thủ đô

Trung tá Chu Quốc Dũng, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đối với Báo An ninh Thủ đô trong suốt những năm qua. Đồng chí cho biết, An ninh Thủ đô tự hào là tờ báo “sinh ra ở Hà Nội”, là “tiếng nói của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng”, mọi hoạt động của tờ báo đều không thể tách rời hoạt động chung của thành phố.

Những năm gần đây, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, An ninh Thủ đô vẫn đang vươn lên để tiếp tục phát triển, trở thành một đơn vị truyền thông đa nền tảng, đồng thời đóng góp trực tiếp vào nhiều hoạt động chung của Thủ đô.

Chẳng hạn, thành phố Hà Nội hiện nay đang tập trung giải quyết “5 điểm nghẽn”, trong đó An ninh Thủ đô dưới sự chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội đã cử các tổ phóng viên chuyên biệt, tập trung tham gia vào việc giải quyết 2 điểm nghẽn về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông...

Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô Chu Quốc Dũng cũng khẳng định, An ninh Thủ đô cam kết tiếp tục sát cánh, đồng hành, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội trong việc tuyên truyền mọi chủ trương, đường lối, hoạt động của thành phố đến nhân dân; đồng thời mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chính sách và nguồn lực để hỗ trợ cho An ninh Thủ đô phát triển mạnh mẽ hơn.

Tại đây, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã thăm Phòng truyền thống Báo An ninh Thủ đô và chụp ảnh chung cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ An ninh Thủ đô.